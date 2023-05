Petrobras confirma estudos para mudar política de preços

Ontem, domingo, 14, no meio da tarde, a Petrobras divulgou no seu site na internet um comunicado no qual informa que segue debatendo internamente alterações em suas políticas de preço para os combustíveis que, nesta semana, serão analisadas pela sua diretoria executiva.

Desses debates e dessa análise poderão sair uma nova estratégia comercial para definição de preços da gasolina e do óleo diesel.

No mesmo comunicado, a Petrobras também informa que essas mudanças estarão pautadas em estudos técnicos, em observância às práticas de governança e em procedimentos internos aplicáveis.

Deve ser lembrado que, na última sexta-feira. 12, o próprio presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse em entrevista ao jornal O Globo que a política de preço da empresa terá mudança e sinalizou no sentido de que poderá haver uma redução de preços da gasolina e do óleo diesel, tendo em vista que os preços internacionais do petróleo tiveram queda nas últimas semanas.

Nestes dias, na Bolsa de Londres, o petróleo é negociado a US$ 74 por barril.