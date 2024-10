Pecnordeste terá Feira dos Municípios e concurso leiteiro

De Londres, onde se encontra integrando a missão empresarial da Fiec que faz, desde segunda-feira, 14, uma imersão na Imperial College, segunda mais importante universidade do mundo, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, revela:

A Pecnordeste 2025 terá uma Feira dos Municípios, com a participação já assegurada de 20 prefeituras de diferentes regiões do estado. O número de municípios é restrito porque é restrito, igualmente, o espaço para essa novidade da Pecnordeste – maior feira da agropecuária da região nordestina.

Amílcar Silveira também adianta que, no próximo ano, a feira terá, também, o maior concurso leiteiro do Nordeste, do qual participarão 100 vacas procedentes não apenas de fazendas cearenses, mas de outros estados da região.

“Nosso objetivo será o de mostrar a alta qualidade da pecuária leiteira nordestina. Todos os animais que tomarão parte do concurso serão confinados em uma área do estacionamento do subsolo do Centro de Eventos. A organização da Pecnordeste oferecerá todo o conforto que devem ter as vacas campeãs. Os prêmios aos vencedores ainda serão estabelecidos, mas estarão no padrão dos concursos leiteiros que se realizam no país”, assinalou Amílcar Silveira.

Outra meta que a Pecnordeste pretende alcançar em 2025 diz respeito à presença da “Mulher do Agro” no evento. Neste ano, o movimento “Mulher do Agro” reuniu 1 mil agropecuaristas que vieram de mais de 100 municípios do Ceará.

“Na Pecnordeste 2025, nossa meta é reunir 2 mil mulheres do agro com uma programação própria que, como neste ano, será desenvolvida no auditório principal da feira”, disse o presidente da Faec. Ele revelou, ainda, que a comercialização dos espaços da feira já começou com grande procura por parte dos expositores.