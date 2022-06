Oportunidades das Bigs Techs para Universidades cearenses

Amanhã, 29, às 14 horas, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) promoverá, por vídeo conferência, o evento “Oportunidades das Big Techs para Universidades”.

A ideia da Sedet é ampliar as oportunidades educacionais em tecnologia para cidadãos, gestores das Instituições do ensino superior cearenses e empresas ligadas à tecnologia.

Trata-se de uma iniciativa do Centro de Competências para a Transformação Digital do Ceará (CCTD), desenvolvida pela Sedet, da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice) e da Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE).

A EGPCE dará suporte técnico ao evento, que contará com a apresentação de projetos de tecnologia. Foram convidados gestores dos centros universitários, empresas de tecnologia e interessados na área. Para participar, inscreva-se pelo link https://bit.ly/InscricaoCCTD.