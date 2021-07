Ônibus solar da EDP Pecém completa 30 mil km rodados

Fruto de um projeto da área de Pesquisa & Desenvolvimento da EDP, dona da Usina Termelétrica Pecém, o primeiro ônibus brasileiro movido totalmente a energia solar completou os primeiros 30 mil km rodados neste mês de julho.

Desde novembro de 2020, ele faz, diariamente, o trajeto de 140 km entre Fortaleza e Pecém, transportando funcionários da usina.



Nesse período, o veículo evitou a emissão de 40 toneladas de CO2 para a atmosfera e a queima de 9 mil litros de óleo diesel. Os dados de performance das viagens são acompanhados pela equipe responsável pelo projeto.



O ônibus conta com um banco de baterias que garante autonomia de 300 km – com recarregamento realizado no estacionamento da usina, utilizando um carport montado com placas solares.

A troca do combustível fóssil por uma fonte 100% limpa é mais um esforço da UTE Pecém para se tornar cada vez mais sustentável. O projeto do ônibus recebeu investimento de R$ 4,85 milhões, em parceria com a Universidade Estadual Paulista (Unesp).



Segundo o gestor executivo de Operação da UTE da EDP e responsável pelo projeto, Cayo Moraes, a performance do ônibus está dentro do esperado.

“Para percorrer esses 30 mil km, o ônibus consumiu 32,4 MWh de energia gerada pelo carport solar. Esse desempenho é exatamente o que projetamos, o que mostra que o projeto e sua execução foram realizados com excelência”, afirma Moraes.



Uma das grandes vantagens no uso do ônibus elétrico é a emissão zero de poluentes, inclusive sonoros. Por não possuir o motor a combustão, o veículo não emite ruído durante seu funcionamento e, com isso, a viagem e o trânsito ficam mais silenciosos. Para os passageiros, essa vantagem aumenta o conforto durante as viagens.