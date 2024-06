O Ceará expõe seu café na Feira Internacional da Colômbia

Queridos leitores, acreditem porque é verdadeiro. O Ceará está participando, em Bogotá, da Alimentec, principal feira internacional da Colômbia na área de alimentos e bebidas, com destaque para o café, do qual o Brasil é o maior produtor e exportador mundial.

Se alguém imaginou que o Ceará ousou exibir na Colômbia, o segundo maior produtor mundial, o café que cultiva em Guaramiranga acertou em cheio.

E o café cearense exibido aos colombianos foram os especiais produzidos pela Arvoredo, uma empresa familiar da Serra de Baturité, cujo sócio e diretor, Frederico Yan, teve de multiplicar-se para atender autoridades e importadores que manifestaram curiosidade sobre a rubiácea cearense. Esta coluna lembra – mais uma vez – que o melhor do Ceará é o cearense.



Neste ano, a Alimentec mereceu atenção especial do Ministério da Agricultura e Pecuária e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações (Apex), que mobilizaram e juntaram 17 empresas cafeeiras de diversas regiões do Brasil que expõem e vendem seu café aos importadores colombianos e de outros países presentes no evento.

O pavilhão do Brasil na Alimentec foi organizado graças à parceria celebrada pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA), por meio do Programa AgroBR e da Apex. Nele, o Café Arvoredo instalou seu estande que tem atraído a atenção de importadores e, também, do embaixador do Brasil na Colômbia, Estivallet de Mesquita, que degustou o produto cearense, elogiando-o pela sua qualidade e sabor.

O secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) do Governo do Ceará, agrônomo Sílvio Carlos Ribeiro, que está na Alimentec, disse à coluna que, para estar presente à feira, a empresa Café Arvoredo recebeu apoio de sua pasta e do Instituto Centec por meio de um projeto que promove o setor agropecuário.

Em mensagem a esta coluna, Sílvio Carlos Ribeiro explicou que o cultivo do café no Ceará teve origem em 1822 – ano da Independência do Brasil – e gerou muita riqueza no estado, principalmente aos produtores da Serra de Baturité, onde está Guaramiranga.

“Hoje, os cafés especiais produzidos no Ceará têm mercado no Brasil e no exterior, razão pela qual a atividade cafeeira está sendo retomada com força em regiões de serra no Ceará”, disse o secretário.

Terceira maior economia da América do Sul, atrás do Brasil e da Argentina, a Colômbia tem uma população superior a 50 milhões de habitantes, apresentando-se como um mercado promissor, inclusive na área da produção do café, já tendo sido o maior produtor e exportador do mundo. Um terço do consumo das famílias colombianas é dedicado à compra de alimentos e bebidas, destacadamente o café, sendo um grande exportador do produto.

No agro, segundo o secretário Sílvio Carlos Ribeiro, a Colômbia tem como principais culturas a cana de açúcar, o café, as flores (é o maior produtor mundial de rosas), algodão e banana. Como possui grande variedade de climas e terrenos, o país apresenta uma extensa lista de espécies de fauna e flora.

Mesmo sendo um dos principais países de produção e exportação de café, a Colômbia importou, em 2022, o equivalente a US$ 230 milhões em café brasileiro.

Na abertura da Feira Alimentec, o Embaixador brasileiro em Bogotá, Paulo Estivallet de Mesquita, e autoridades da Colômbia reuniram-se com o secretário Executivo Sílvio Carlos Ribeiro, que lhes apresentou o potencial do Ceará para a produção de café, cacau, pitaya e outras culturas de alto valor agregado cultivadas na Colômbia e que já são produzidas na Chapada da Ibiapaba, cujo solo e cujo clima chegam a ser melhores do que os da Colômbia, podendo ser exportadas para os países andinos e para a América Central.

Na Alimentec deste ano, estiveram presentes, entre outras, empresas dos Estados Unidos, China, Canadá, Espanha, Turquia, Itália, Chile e Argentina, apresentaram seus produtos e equipamentos. A feira encerra-se hoje, sexta-feira, 21.