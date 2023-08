No novo PAC, BNB oferecerá R$ 11,5 bilhões em crédito em 2023

Este conteúdo é apoiado por:

Boa notícia! O Banco do Nordeste (BNB) será um dos financiadores do Novo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), anunciado sexta-feira, 11, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O BNB disponibilizará R$ 11,5 bilhões em crédito, somente no exercício de 2023, nos nove estados do Nordeste, em Minas Gerais e no Espírito Santo.

Os financiamentos serão utilizados para obras em aeroportos, portos, saneamento básico, geração de energia, petróleo e gás, rodovias, linhas de transmissão e universalização do abastecimento de água.

Com relação aos contratos já firmados, registre-se que há uma previsão de desembolso de R$ 6,3 bilhões.

De acordo com o presidente do BNB, Paulo Câmara, os técnicos do banco trabalharam em conjunto com os ministérios da Fazenda, Infraestrutura, Planejamento e Casa Civil para estabelecer os projetos a serem incluídos no Novo PAC e garantir a prioridade dessas ações na liberação de recursos.

“Temos projetos e operações já contratadas e outras em análise que foram incluídas no Novo PAC. São ações estruturadoras que gerarão emprego e renda nos nove estados do Nordeste e nos municípios do Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo que estão sob nossa área de abrangência”, disse Paulo Câmara.

A expectativa do Governo Federal é que as obras abrangidas pelo Novo PAC gerem em todo o país quatro milhões de empregos, sendo dois milhões e meio diretos e um milhão e meio indiretos.