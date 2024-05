Newland celebra Yaris avançando na praça de táxis de Fortaleza

Luiz Teixeira, o jovem empresário que comanda a Newland, uma das maiores concessionárias brasileiras da japonesa Toyota, com sede em Fortaleza e filiais na Paraíba e no Piauí, está registrando – sem surpresa – o crescimento do número de automóveis do modelo Yaris hatch e sedan na frota de táxis de Fortaleza.

“É um carro confortável, tecnologicamente avançado, com preço competitivo e com a vantagem de ter um baixo consumo, como atestam os taxistas que já o possuem”, comentou ele ontem à coluna num raríssimo momento de intervalo entre uma reunião e outra com executivos de sua empresa e clientes corporativos na sede da Newland, na Avenida Washington Soares, nesta capital.

Um taxista que comprou há 10 meses um Yaris para o seu trabalho disse à coluna que seu veículo, com câmbio automático, percorre, em média, 10 quilômetros consumindo apenas 1 litro de gasolina comum.

Indagado sobre o avanço dos automóveis elétricos importados nas ruas e avenidas de Fortaleza e se a Toyota tem planos de lançar um veículo com 100% dessa tecnologia, ele revelou que a montadora japonesa pretende manter “o que já vem dando certo”: seu carro híbrido. Na praça fortalezense já circulam como táxis vários desses automóveis.

Recém-chegado de mais uma viagem ao exterior – participou, na semana passada nos EUA de um evento promovido pela Toyota – e já com agenda fechada de visitas às suas filiais – Luiz Teixeira teve tempo ontem de supervisionar as obras de reforma e modernização de sua imensa loja na Avenida Washington Soares, onde está a sede da Newland e onde mais de 20 consultores atendiam clientes – homens e mulheres – que desejavam comprar veículos novos. Um dos consultores disse à coluna que há uma fila de espera de dois meses para o modelo Yaris.

A Newland tem 18 lojas, das quais sete estão no Ceará (cinco em Fortaleza, incluindo a da Lexus). As demais estão em João Pessoa e Cabedelo, na Paraíba, e em Teresina, Parnaíba e Picos, no Piauí.