Na Fruit Logistica brasileiros fecham contratos de exportação mais de UD$ 100 milhões

Berlim (Alemanha) – Durante os três da Fruit Logistica, maior feira da cadeia produtiva mundial de frutas, hortaliças, flores e vegetais, encerrada ontem aqui, os empresários brasileiros – os do Ceará no meio – fecharam contratos de exportação no montante a US$ 105 milhões. Esta informação foi transmitida com exclusividade a esta coluna pelo diretor executivo da Associação Brasileira de Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), Eduardo Brandão. Ele acrescentou que os melões e as bananas cearenses destacaram-se nesses negócios, assim como as mangas e os mamões do polo fruticultor Petrolina-Juazeiro.

“A fruticultura brasileira expande-se em alta velocidade e isto é graças ao talento e à criatividade do empresariado, que investe na melhor tecnologia e na inovação, algo que está também nas melhores empresas do Ceará, como a Itaueira, a Agrícola Famosa, a Nordeste Vegetai, a Trebeschi, entre outras, que produzem para os mercados interno e externo”, comentou Brandão.

Ele, mais uma vez, que coordenou o estande do Brasil na Fruit Logística, cuja área, que até o ano passado foi de 300 metros quadrados, saltou para 500 metros quadrados, devendo ser maior na feira do próximo ano. Em 2022, o estande brasileiro reuniu 45 empresas da fruticultura brasileira. Neste ano, esse número subiu para 73, “e será ainda maior em 2024”, antecipa o diretor executivo da Abrafrutas.

Edson Brok, sócio e CDEO da Nordeste Vegetal, que produz e exporta banana nanica na Chapada do Apodi e é dona da marca Pura Vida, confirmou a informação de Eduardo Brandão, mas omitiu números, dizendo apenas: “A feira foi muito boa”.

O embaixador do Brasil na Alemanha, diplomata Roberto Jaguaribe Gomes de Matos, visitou a feira ao meio-dia da quinta-feira e, em contato com a coluna, declarou-se surpreso com o tamanho do estande do Brasi, que “era bem menor no ano passado”, como ele observou.

Jaguaribe conversou com o presidente da Federação da Agricultura do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, que lhe transmitiu informações e números da agropecuária cearense. O embaixador – considerado um dos melhores diplomatas do Itamarati – ficou feliz de saber da força do agro do Ceará e revelou que sua família tem origens cearenses.

Roberto Jaguaribe é filho do saudoso historiador Hélio Jaguaribe, que foi também sociólogo, antropólogo, filósofo, pensador das relações internacionais, advogado e cientista político.

Nos anos 80, o Centro Industrial do Ceará (CIC), então presidido pelo jovem empresário Tasso Jereissati, levou Hélio Jaguaribe a Fortaleza para uma conferência sobre o cenário político da época (era o governo militar transitando para a abertura política, que culminaria, primeiro, com a eleição de um civil, Tancredo Neves, que morreu antes de tomar, assumindo o vice José Sarney, e em seguida com as eleições diretas.

A fala de Hélio Jaguaribe para os jovens empresários do CIC – que era o mais importante fórum de debates do Nordeste – foi tão impressionante e contundente, que deixou o auditório em permanente silêncio. Ele falou de improviso durante 40 minutos, mas com uma rapidez, com uma riqueza literária e sustentado por números estatísticos atualizados, que parecia pronunciar-se lendo um texto em um “teleprompter”.

O embaixador Roberto Jaguaribe abriu um largo sorriso depois que este colunista lhe transmitiu alguns detalhes da visita de seu pai a Fortaleza. Despediu-se dos brasileiros assim: “Até o próximo ano”. Amigo do presidente Lula, ele deve permanecer na chefia da embaixada brasileira em Berlim.

Uma corrida às frutas e aos brindes

Ontem, último dia da Fruit Logistica, aconteceu o que todos os anos acontece: as empresas expositoras sempre fazem, depois do meio-dia, doação das frutas e dos brindes que trouxeram para distribuir aos seus clientes na feira. Tudo acontece de forma discreta, mas visível: pessoas de todas as idades, com sacolas, saem recolhendo nos estandes o que pode ser levado – mamão papaya, tomate, abacate, abacaxi, melão, melancia, pimentão, cebola, alho, canetas, minúsculas lanternas e muito mais.

Entidades caritativas de Berlim recebem grandes doações, principalmente de frutas bem maduras.

OI Fibra é premiada

Uma boa notícia para a operadora Oi: a Oi Fibra recebeu o prêmio Melhor Plano 2023, na categoria “Melhor Provedor” de internet em banda larga no Ceará pela MelhorPlano.net, uma plataforma independente especializada na avaliação de serviços de telefonia e financeiros, que reúne e compara as informações disponíveis no mercado. Avaliada pela boa performance nos critérios de velocidade e satisfação do cliente, a internet por fibra ótica da Oi despontou no primeiro lugar também no Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e Roraima.

Na classificação foram considerados os testes de velocidade de internet realizados ao longo de 2022 no site Minha Conexão e avaliações de satisfação dos usuários em relação a seus provedores, além de votação popular.

No total, segundo a plataforma, foram considerados 24.852.706 testes, levando-se em conta as velocidades de download, upload e latência, e 1.175.587 avaliações de satisfação.