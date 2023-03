Missão do Sindigráfica-CE participa em SP do Fespa Digital Printing

Um grupo de empresários gráficos do Ceará está em São Paulo, desde o início desta semana, em missão empresarial promovida pelo Sindicato das Indústrias Gráficas (Sindgrafica-CE).

O grupo participou de vários eventos, um dos quais foi a Fespa Digital Printing, considerada uma das principais feiras de impressão digital do país. Outros eventos foram visitas técnicas a gráficas da capital paulista. A agenda teve, ainda, reuniões com granddes fornecedores do setor.

Para o presidente do Sindgráfica-CE, Luciano Aragão Bezerra, a missão é uma excelente oportunidade para os empresários.



“Trata-se de uma das ações que o sindicato promove com o objetivo de capacitar, gerar networking e promover a indústria gráfica do Ceará. Além de conferir as novidades da feira, estamos voltando com novos contatos e ideias para nossas empresas”, afirma ele.