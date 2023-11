Marca uruguaia Las Acacias, de M. Dias Branco, chega ao Ceará

Conteúdo apoiado por:

Incorporada pela gigante cearense M. Dias Branco há um ano, a marca de massas uruguaia Las Acacias iniciou a distribuição de seus produtos em redes varejistas dos estados de São Paulo e Ceará.



Os primeiros supermercados a receberam os itens, que chegam às gôndolas ainda neste mês de novembro, são Assaí e Pão de Açúcar, em São Paulo, e as redes regionais de supermercados de grande porte Guará, Lagoa e Pinheiro, tradicionais do Ceará.

O portfólio de Las Acacias é composto por massas especiais, com destaque para a linha grano duro, feitas com trigo duro especial e sem similares no Brasil.

Fundada em 1952, em Montevidéu, Las Acacias está entre as três maiores marcas de massas secas do Uruguai, liderando também o segmento premium. Seus produtos são comercializados no Sul do Brasil há mais de dez anos, com aceitação comprovada pelos consumidores brasileiros, tanto pela qualidade quanto pela excelente relação custo-benefício, devido à isenção do imposto de importação que vigora no Mercosul e à proximidade geográfica.

Las Acacias é a primeira aquisição internacional da M. Dias Branco, que já possui marcas líderes como Piraquê, Vitarella, Adria e Jasmine. Com a aquisição pela líder nacional de massas e biscoitos, a empresa uruguaia já chega ao país com forte relacionamento com os varejistas e a capilaridade de distribuição da M. Dias Branco.

“São produtos diferenciados, sendo que muitos deles não encontramos similares no Brasil. São direcionados a um público exigente, que gosta de novidades e busca massas importadas com qualidade e apresentação diferenciados”, explica César Reis, diretor de negócios internacionais da M. Dias Branco.