Cimento Apodi e Sesi-Ceará formam nova turma de alunos

Em parceria com o Sesi-Ceará e contando com o apoio da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AECIPP), a Companhia de Cimento Apodi promoverá no próximo sábado, 25, em sua unidade do Pecém a cerimônia de diplomação de 22 alunos do Projeto “Construindo o Saber”.

O evento terá a presença de familiares, professores, representantes de autoridades do município e convidados.

A turma, a segunda ser diplomada, é constituída por moradores de comunidades e colaboradores da Apodi em Pecém. Os 22 alunos concluíram os estudos do Ensino Fundamental e Médio, oferecidos gratuitamente pelo “Construindo o Saber”.

A primeira turma do mesmo projeto – igualmente com 20 alunos – também ganhou cerimônia de formatura no dia último dia 18 na fábrica da Cimento Apodi em Quixeré/CE, localizada a 168 km a Sudeste de Fortaleza.

Iniciado em 2018, o Projeto “Construindo o Saber” já graduou, até este ano, nove turmas nos municípios de Quixeré e Pecém, sendo seis turmas de Ensino Médio e três de Ensino Fundamental.

Do total de alunos formados e certificados, 70% conseguiram concluir os estudos e diplomar-se, segundo informa a especialista em Sustentabilidade da Cimento Apodi, Cybelle Borges.

O projeto oferece oportunidade a trabalhadores da Apodi e a integrantes das comunidades ao derredor para que possam concluir a Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio), sem nenhum custo, podendo dar prosseguimento à sua vida acadêmica, pleiteando uma formação técnica ou uma graduação, ou até conquistando novos cargos na empresa, além de estimular sua autoestima e melhorar sua qualidade de vida.

A Educação de Jovens e Adultos do Sesi-Ceará possui metodologia exclusiva, pois realiza a identificação, reconhecimento e certificação das competências e habilidades de que dispõe o cidadão para crescer na escola, no trabalho e na vida social, aproveitando suas inatas habilidades.