Luiz Pontes: 'Camilo e Guimarães podem garantir os projetos do Ceará '

“Uma nova Secretaria com seis pessoas numa sala para cuidar do que já existe? Isso é sandice!” – foi o que disse o ex-senador Luiz Pontes, do PSDB, ao comentar matéria publicada nesta quarta-feira, 4, por esta coluna sobre a ideia de um grupo de empresários da indústria e da agropecuária – endereçada ao governador Elmano Freitas – de criação de uma Secretaria Especial de Projetos Estruturantes.

“Com todo o respeito aos que formularam essa sugestão, mas digo que ela não combina com a realidade. E a realidade é a seguinte: o Ceará nunca teve, como tem hoje, força política tão forte junto ao Governo Federal”, disse Luiz Pontes.

Ele pigarreou, como se lubrificasse a garganta, e discursou:

“Reparem: temos o ministro da Educação, o senador e ex-governador Camilo Santana, o grande líder atual deste estado e um dos líderes nacionais do PT; temos a secretária-executiva do ministério da Educação, a ex-governadora Izolda Cela; temos o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, que ocupa uma das mais importantes posições políticas do país. O que falta, então? Falta decisão política para fazer andar aquele conjunto de projetos estruturantes” – afirmou Luiz Pontes, falando a esta coluna como se estivesse num palanque discursando para uma multidão.



O ex-senador tucano acrescentou que a duplicação da BR-222 em direção a Sobral, já iniciada; a duplicação da BR-116 até Boqueirão do Cesário; a construção de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica; a construção do Ramal do Salgado, último trecho do Projeto São Francisco de Integração de Bacias; o Aroco Metropolitano, rodovia para ligar a BR-116, em Pacajus, até o Porto do Pecém; a Rodovia Padre Cícero; a Linha Leste do Metrofor; a Rodovia Padre Cícero, ligando Fortaleza a Juazeiro do Norte; a Ferrovia Transnordestina; a conclusão do Cinturão das Águas e a exploração da minas de urânio e fosfato de Itataia "tudo isso já está incluído nas tarefas das diferentes secretarias do Governo do Ceará".

“O que falta agora, aproveitando a força política que o Governo do Ceará tem junto ao governo do presidente Lula, é a decisão de viabilizar, com recursos financeiros federais, a execução desses projetos, que são mesmo de indispensável importância para a economia cearense”, acentuou Luiz Pontes.

E citou o ministro Camilo Santana e o deputado José Guimarães como "os cearenses de maior prestígio político hoje em Brasília; eles podem e devem ajudar bastante na viabilização dos nossos grandes projetos".

O ex-senador Luiz Pontes lastimou que “alguém tenha sugerido a criação de mais um ente público numa estrutura administrativa que acaba de ser ampliada com a criação de novas secretarias”.

Na sua opinião, “o tempo é de economizar centavos, o cenário da economia é difícil e complicado e tudo o que for feito na direção de fazer mais com menos será muito bem-vindo”.