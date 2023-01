Empresários sugerem a Elmano Secretaria de Projetos Estruturantes

Para um grupo de empresários da indústria e da agropecuária, com os quais esta coluna conversou,, apresentou, como sugestão ao governador Elmano Freitas, a ideia de criação de uma espécie de Secretaria Especial de Projetos Estratégicos, que operaria numa única sala, com não mais do que cinco funcionários de alto nível, chefiados pelo secretário, que teria de ser alguém com comprovada capacidade técnica e de provada eficiência na gestão pública e com boa articulação com organismos de financiamento nacionais e internacionais.

Esse time – de acordo com as mesmas fontes – teria a tarefa de tirar do papel alguns projetos estruturantes, já elaborados mas ainda distantes da execução, e de desenhar outros, também voltados para a infraestrutura do estado, incluindo a logística de transporte, a tecnologia e a inovação.

Entre esses projetos, o grupo de empresários listou os seguintes:

Arco Metropolitana, cujo projeto de engenharia está pronto há algum tempo. Trata-se de uma rodovia de 100 quilômetros de extensão, que ligaria a BR-116 ao Porto do Pecém, cruzando, por meio de viadutos, rodovias estaduais e federais ao longo do caminho. Esse empreendimento, além de reduzir a distância entre, por exemplo, as fontes dos polos de fruticultura exportadora da Chapada do Apodi e do Vale do São Francisco (Petrolina-PE e Juazeiro-BA), livraria a Região Metropolitana de Fortaleza e, principalmente, o IV Anel Viário, do tráfego pesado de caminhões, que levam a trazem cargas do Porto do Pecém;

Ramal do Salgado, último trecho do Projeto São Francisco de Integração de Bacias, um projeto que reduzirá em 150 Km a viagem das águas do Velho Chico até o açude Castanhão. Já aprovado e licitado pelo antigo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), que agora se chama de Integração e Desenvolvimento Regional, esse empreendimento, que será feito pelo Governo Federal, exigirá permanente articulação do governo estadual cearense com as autoridades de Brasília;

Rodovia Padre Cícero, um dos projetos que estão na cabeça do governador Elmano Freitas. O primeiro trecho de 50 quilômetros dessa estrada, que liga Fortaleza a Juazeiro do Norte e aproveita vários trechos de rodovias estaduais existentes, passa pelos municípios de Quixadá, Banabuiu, Solonópole, Orós, Cedro, Mangabeira e Caririaçu;

Continuação das obras de duplicação da BR-116 para além de Chorozinho até Boqueirão do Cesário, outra projeto federal que, para ser executado, precisará de boa articulação com o governo federal, que é do mesmo PT que abriga o governo estadual;

Duplicação da BR-222, que por enquanto se estende até o distrito de Primavera, em Caucaia, na junção com a rodovia CE-155 que leva até o Porto do Pecém. A duplicação dessa rodovia federal é vital para o desenvolvimento da economia de Sobral e de toda a região Norte do Ceará;

Linhas de Transmissão de Energia de 230/500 KW, uma necessidade inadiável pois serão elas que garantirão o escoamento das energias renováveis (solar e eólica) que os grandes projetos em implantação e a serem implantados produzirão na geografia cearense. Outro projeto federal para o qual é e será exigida total articulação do governo estadual;

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), um setor indispensável ao desenvolvimento econômico e social do Ceará, que nem sequer conhece os seus ativos, pois não há, ainda, um banco de dados que aponte a localização de cada um deles.

“Afora esses projetos, há outros que virão. E para que eles se viabilizem, o governo do Ceará deverá ter, em sua estrutura administrativa, uma pasta especial para cuidar deles”, como disse à coluna um dos empresários do grupo que conversou com a coluna.

E quem poderia chefiar essa Secretaria Especial? – foi a óbvia pergunta que formulou a coluna. E a resposta do empresário veio nos seguintes termos:

“O nome que imaginamos para esse desafio é o do engenheiro Francisco Teixeira, ex-ministro da Integração Nacional no governo de Dilma Rousseff e ex-secretário de Recursos Hídricos ao longo de todo o governo Camilo Santana. Ele tem relação pessoal e direta com diretores dos organismos multilaterais e com várias das novas autoridades do governo Lula. É uma ideia, é uma sugestão”.