Itaueira exporta polpa de acerola orgânica para Europa

Com planta industrial localizada no município de Palhano, no Baixo Jaguaribe, no Leste cearense, a Itaueira Agropecuária, que incorporou há mais de um ano a Natvida, já exporta polpa de acerola vermelha orgânica para a Europa. Mas isso é pouco.

A empresa, cujo CEO é o jovem empresário Tom Prado, já produz acerola verde orgânica para várias indústrias nacionais que a liofilizam, transformando-a em pó, um produto já exportado para os mercados europeu e norte-americano.

Aqui no Ceará, esse processo de liofilização é feito pela Emaf.



“Na verdade, estamos produzindo e exportando Vitamina C natural, algo que os EUA e a Europa consomem muito”, diz Roberto Castelo Branco, gerente de comércio exterior da Itaueira Sucos.

A produção de suco e de polpa da Itaueira é focada no caju e na acerola, frutas que são fornecidas por produtores e cooperativas de agricultores de Beberibe e do seu entorno.

A polpa de acerola orgânica produzida e industrializada pela Itaueira é voltada para o mercado externo, principalmente para os da Holanda e da Bélgica, de onde é distribuída para outros países da Europa.



Na sua unidade industrial de Palhano, a Itaueira Sucos opera com equipamentos de última geração tecnológica, dando emprego direto a 50 pessoas que serão 90 na próxima safra do caju, de acordo com o que informa Castelo Branco.

A Itaueira Agropecuária tem fazendas de produção de melão, melancia, pimentões coloridos, mel de abelha, uva sem caroço e camarão nos estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia, dando emprego direto a quase duas mil pessoas.

ENERGIA: HOJE A VOTAÇÃO DA MP DA ELETROBRAS

Esta coluna, que condenou, sábado, 21, a decisão do Senado de incluir na Medida Provisória de privatização da Eletrobras a autorização para a construção de usinas termelétricas movidas a carvão mineral, faz questão de salientar a posição assumida pelo senador cearense Tasso Jereissati, que se levantou contra essa ideia, que, infelizmente, foi aprovada, podendo ser confirmada ou rejeitada pela Câmara dos Deputados, que a votará de novo nesta segunda-feira ou amanhã.

Se não for aprovada até zero hora de quarta-feira, 23, a MP perderá sua validade.



Na defesa do ambientalmente sustentável, Jereissati não vê razão para que, em pleno Século XXI, se produza energia elétrica usando combustível de origem fóssil, uma vez que, hoje, as energias renováveis, como a eólica e a solar, avançam em alta velocidade para iluminar o mundo e para mover seu parque industrial, ao mesmo tempo em que os automóveis elétricos começam a substituir os movidos a gasolina e óleo diesel.

Além disso, a limpa matriz hidráulica do Brasil responde por 60% da geração de energia.

Jogando para a sua própria paróquia eleitoral, a maioria dos senadores aprovou a instalação de termelétricas movidas a gás natural no Norte, Nordeste, Centro Oeste e Sudeste, exatamente em áreas onde desprovidas de gasodutos, ou seja, sem infraestrutura para o transporte do gás, o que encarecerá ainda a já caríssima geração termelétrica.

Está claro que o custo de construção dessa infraestrutura será bancado, como sempre foi, pelo contribuinte, isto é, por todos nós, ricos ou pobres.

Pressionados por diferentes “lobbies”, os senadores também penduraram na árvore da MP da Eletrobras outro jabuti, o que prorroga por mais 20 anos o Proinfra, um programa que, desde 2002, subsidiou – com dinheiro público, naturalmente – investimentos privados no setor de energia.

Na época e nas circunstâncias de sua criação, o Proinfra foi uma boa providência.

Hoje, todavia, com o avanço das energias renováveis, a manutenção do Proinfra é desaconselhável, mesmo porque os custos de geração de energia eólica e solar fotovoltaica caíram bastante e estão praticamente no mesmo nível do custo das hidrelétricas, e com uma vantagem: o vento e o sol são um presente divino, gratuito, oferecido pela natureza.

BNB E SUDENE DE OLHO NA PESQUISA

BNB e Sudene celebraram contrato por meio do qual esta reconhece aquele como agente de custódia dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) destinados ao custeio de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de interesse regional nordestino.

O presidente do BNB, Romildo Rolim, e o superintendente da Sudene, Evaldo Cruz Neto, assinaram o contrato em evento realizado sexta-feira, 18, na sede do banco, aqui em Fortaleza.

Na prática, o BNB fará a guarda e os desembolsos para os beneficiários indicados pela Sudene, o que, na opinião das duas partes, dará mais segurança e credibilidade às operações financeiras. É verdade.

FIEC SAÚDA SINDIENERGIA, QUE FAZ 20 ANOS

Festa no Sindicato das Indústrias de Energia Elétrica do Ceará – o Sindienergia – que celebra nesta segunda-feira 20 anos de intensa atividade, anunciando uma boa novidade:

Até o fim deste ano, o Sindienergia instalará uma plataforma de negócios para facilitar o acesso de fornecedores e promover a compras de insumos, “tudo em um só canal”, como diz o presidente da entidade, Luís Carlos Queiroz.

O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, transmite uma mensagem aos associados do Sindienergia:

“No futuro próximo, o Sindicato terá reforçado seu papel de importância por meio da promoção de oportunidades únicas no campo energético sustentável. Com a chegada do Hidrogênio Verde, um oceano azul nos é apresentando, com perspectivas de redesenho da matriz energética regional e um novo incremento da economia cearense. Em sua mais nova década de existência, estamos prontos para iniciar uma mudança estrutural no modo de consumir, produzir energia e em nossas relações com a sustentabilidade”.

ALUNOS DO SENAI-CEARÁ COM NOTA MÁXIMA

Alunos dos cursos de Manutenção e Suporte em Informática do Senai de Juazeiro do Norte alcançaram, na prova prática, a nota máxima no Sistema de Avaliação da Educação Profissional (Saep) em nível nacional.

Por sua vez, os alunos dos cursos de Eletrônica e Manutenção Automotiva do Senai da Barra do Ceará, em Fortaleza, ficaram acima da meta e da média nacionais.

Paulo André Holanda, diretor regional do Senai-Ceará, celebrando a conquista, informa que foram avaliados 676 alunos de 14 cursos de cinco unidades do Senai entre setembro de 2019 e outubro de 2020.



Holanda adianta que, neste 2021, todas as seis unidades de ensino do Senai-Ceará participarão da avaliação, por meio de 15 cursos técnicos e 459 alunos. A avaliação será iniciada no próximo dia 23 e prosseguirá até 8 de outubro, com provas objetivas e práticas.

DEFINHAM AS CATARATAS DE IGUAÇU

Cearenses que, no último fim de semana, visitaram as cataratas de Iguaçu tomaram um susto: elas se reduziram em número, em volume e em beleza.

Causa: a seca que castiga o Sul do País, a mesma que açoita o Sudeste e o Centro Oeste, fazendo agravar o cenário de crise energética que preocupa o governo, deixa atônita a indústria e a agropecuária e atormenta o consumidor doméstico, cuja próxima conta de luz virá mais cara.

TASSO INAUGURA PARLATÓRIO DE TEMER

Michel Temer, ex-presidente da República, inaugurou ontem o Parlatório, uma vídeo conferência destinada a debater saídas para o Brasil em crise e, ainda, principalmente, para encontrar o candidato da chamada terceira via que se intrometa no meio dos radicais da esquerda e dadireita.

O primeiro a ser ouvido foi o senador cearense Tasso Jereissati, elogiado por todos os participantes do debate, entre os quais Abílio Diniz, Jorge Gerdau, Elen Grace e Luiz Fernando Furlan como o candidato ideal para este momento.

Jereissati disse, entre outras coisas: as Forças Armadas tiveram, recentemente, a quebra da hierarquia e da disciplina ao não punirem o ex-ministro da Saúde, general Pazuello, que feriu o regulamento, pois, sendo da ativa, não pode participar de ato político, o que ele fez ao lado do presidente da República.

Ele também lamentou que hoje muita gente, incluindo jovens, estejam querendo deixar o país para morar no estrangeiro por causa do clima de intranquilidade e insegurança que existe aqui.

PREÇO DO PETROLEO PASSA DE US$ 73

Na Ásia, as bolsas fecharam em queda. Na Europa, abriram também em baixa.

O preço do petróleo tipo Brent, negociado em Londresm sobe nesta segunda-feira e passa dos US$ 73 por barril.

Causa: dão sinais de fracasso as negociações sobre um acordo nuclear com o Irã.