INEL cria Coordenação no Ceará para promover o Hidrogênio Verde

Novidade! A Secretaria de Hidrogênio Verde do Instituto Nacional de Energia Limpa (Inel) acaba de criar sua Coordenação Estadual no Ceará para promover ações para desenvolvimento do mercado do H2V no estado.

A atuação da coordenação estadual do Inel no Ceará será orientada por três eixos temáticos: o funding dos Projetos de Hidrogênio Verde; a relação com agentes regulatórios e ambientais; e as demandas do setor produtivo do estado para o desenvolvimento dessa novíssima indústria.

A Coordenação do Hidrogênio Verde do Inel no Ceará será integrada por três executivas com relevantes trajetórias profissionais no setor. São elas:

Cibele Gaspar, que trará sua experiência de atuação no Banco do Nordeste (BNB) com foco em projetos de Infraestrutura; Laíz Hérida, CEO da HL Soluções Ambientais, com mais de 17 anos de atuação no setor com foco nas questões que envolvem os projetos já anunciados para o Porto do Pecém; e Silla Motta, CEO da Donna Lamparina, com trajetória de mais de 25 anos no setor elétrico, tendo sido consultora em Energias Renováveis para grandes clientes corporativos.

O secretário de Hidrogênio Verde do Inel, Luiz Piauhylino Filho, disse que a nova coordenação terá propósito de aproximar-se de todos os agentes que, no Ceará, empreendem esforços para os projetos anunciados para o Complexo do Pecém.

O Inel deverá, naturalmente, buscar aproximação e parceria com o governo do Ceará, com sua Universidade Federal (UFC) ecom a Federação das Indústrias (Fiec), que são parceiros e protagonistas do projeto de implantação do Hub do H2V no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.