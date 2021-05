Igor Queiroz, do Grupo Edson Queiroz, passa a integrar conselho da Fiesp

O presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz (GEQ), Igor Queiroz Barroso, passa a integrar o Conselho Superior “Diálogos pelo Brasil”, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a convite do presidente da entidade, Paulo Skaf.

O movimento foi criado para abrigar os presidentes das maiores empresas do país. Igor se junta aos principais nomes da indústria, comércio, serviço e agronegócio, como: Luiz Carlos Trabuco (Bradesco), David Feffer (Suzano), David Safra (Banco Safra), Rubens Ometto (Cosan), entre outros acionistas, CEOs ou chairman de gigantes companhias brasileiras e multinacionais.

Os conselheiros participam de reuniões periódicas, neste momento por vídeo-conferência, e trocam sugestões e ideias por meio de um grupo fechado em um aplicativo de mensagens.

O último encontro virtual contou com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro e, com frequência, tem a presença de ministros e demais autoridades. Sempre para discutir e buscar soluções para assuntos de interesse dos grandes conglomerados e do país.

Sobre o Grupo Edson Queiroz

Desde 1951, o Grupo Edson Queiroz se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados. Ao longo da história, o Grupo consolidou uma cultura de pioneirismo e desenvolvimento de grandes negócios, empregando diretamente mais de 10 mil colaboradores e guiando sempre suas decisões nos princípios éticos que baseiam todas as suas relações.

Áreas de atuação e marcas: Energia, com armazenamento, envase e distribuição de gás LP com a Nacional Gás; Eletrodomésticos, com a Esmaltec; Alimentos e Bebidas, com a Minalba Brasil; Comunicação, com o Sistema Verdes Mares; Agronegócio, com as fazendas da Esperança Agro; e Incorporação imobiliária, com a Quepar Incorporações.