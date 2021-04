Hoje é a maior data dos cristãos: a Ressurreição de Cristo

Hoje, 4 de abril, o mundo cristão celebra a sua maior e mais importante festa: a Ressurreição de Jesus Cristo, fundamento da doutrina que prega o amor ao próximo e promete a vida eterna pela ressurreição dos mortos.



Jesus e sua mensagem dividiram o calendário e a história da humanidade entre Antes de Cristo (AC) e Depois de Cristo (DC).



Neste domingo, nas missas celebradas em todos os templos católicos na Ásia, na Europa, nas Américas e na Oceania, ouve-se o seguinte trecho do Evangelho, segundo Marcos, que conta assim a ressurreição de Jesus Cristo:

“No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo.

“Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: “Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram”.

“Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou.

“Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte.

“Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu, e acreditou.

“De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos.”

REFLEXÃO: Este é o dia que o Senhor fez para nós! JESUS RESSUSCITOU!

O dia da Ressurreição de Cristo é um grande motivo para que nós possamos verdadeiramente nos alegrar e exultar, pois é o sinal de que nós também ressuscitaremos com Ele.

Páscoa – tempo de vida nova – certeza da vitória – renascimento – conversão interior – tempo de encontrar os motivos.

Jesus ressuscitou – venceu a morte para nos dar nova vida. A ressurreição de Jesus é para nós cristãos o fundamento da nossa fé. Crer que Jesus morreu e ressuscitou por nós é a razão de ser de toda a nossa caminhada.



A nossa ressurreição já começa aqui e agora quando vivenciamos as “coisas do alto” lá onde a nossa vida está escondida, com Cristo, em Deus!

A nossa vida está escondida com Cristo e se manifesta na medida em que buscamos as coisas do alto. Buscar as coisas do alto significa colocar o pensamento e o ideal da nossa vida em Deus. É desejar ser guiado (a) pelo Seu Espírito Santo e não mais pelas sugestões que o mundo prega.

Com o Seu sacrifício Jesus enterrou as coisas velhas. Tudo o que era velho passou!

Precisamos exercitar os nossos pensamentos, sentimentos, ações e reações para podermos nos apossar das realidades contidas em Cristo, aspirando viver com Ele a vida nova prometida pelo Pai, a vida do céu. Nova vida, nova mentalidade, novo ideal, nova razão de viver.

A vida nova em Cristo nos leva a aproveitar o tempo presente com intensidade, à espera de um futuro pleno de alegria. Por isto, não há mais tristeza, desânimo nem desesperança. A experiência com Jesus vivo e ressuscitado nos alenta, nos dá coragem e motivação

No Evangelho de hoje vemos Pedro e João procurando um morto, mas Jesus estava vivo. Eles estavam como que cegos e não alcançaram o que o Mestre já lhes havia revelado. Às vezes nós também não entendemos muito bem as manifestações de Deus na nossa vida, nos perdemos Dele e saímos a procurá-Lo fora de nós, nos túmulos do mundo, nas dúvidas sobre os acontecimentos, na incredulidade em vista das coisas que nos aconteceram inesperadamente.

Facilmente perdemos Jesus de vista, mas Ele está perto, muito perto, fazendo parte da nossa vida, acompanhando a nossa história e sabendo o porquê e o para que de todas as coisas que nos acontecem. A fé e a esperança nos motivam a agir com amor e foi por amor a Jesus que Maria Madalena se antecipou a todos e foi encontrá-Lo.

A razão de tudo é o AMOR!

Não nos basta, porém, dizer que acreditamos, mas testemunhar com as nossas ações, com a nossa vida que Jesus está vivo e que se manifesta de uma maneira muito pessoal em nós, nos dando vida nova.

Na vida nova não há mais tristeza, desânimo nem desesperança, mesmo que as coisas continuem acontecendo ao contrário.

Nunca estaremos sozinhos (as) porque Jesus vive no meio de nós. Aproveitemos este dia, dia de alegria e de cânticos, dia de reunir a família da maneira que for possível e festejar.

Jesus é a pedra angular da nossa vida e, é Nele, que nós somos construídos.

Este dia de hoje é, portanto, o dia que o Senhor fez para nós!

FELIZ PÁSCOA!

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO