Granito: um MBA para qualificar arquitetos e engenheiros

Voltado para engenheiros e arquitetos, principalmente para os que criam e desenvolvem projetos de construção e ambientação de condomínios residenciais e comerciais no Ceará, vem aí o primeiro MBA em Gestão e Utilização de Rochas em Obras Civís, uma iniciativa do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-CE), um organismo do Sistema Fiec, em parceria com o Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos do Ceará (Simagran-CE).

As inscrições, que se prolongarão até o dia 30 deste mês, foram abertas e atraíram o interesse de profissionais de vários estados do país, gerando uma alta e inesperada demanda.

O presidente do Simagran, Carlos Rubens Alencar, diz a esta coluna que o MBA, a ser ministrado por professores doutores e pós doutores em todas as matérias, permitirá que arquitetos, engenheiros e outros profissionais da construção civil adquiram “soluções adequadas que assegurarão, além da qualidade, redução de custos durante a execução das obras e de sua manutenção ao longo do tempo”.

Na sua opinião, o MBA do IEL “proporcionará a competência que falta a engenheiros e arquitetos no uso dos granitos, quartzitos e mármores”.

Ele tem razão. Esta coluna ouviu algumas opiniões técnicas sobre o uso desses materiais e recolheu informações interessantes, uma das quais revela a inexistência de consultores em rochas ornamentais junto às grandes empresas de arquitetura e de engenharia responsáveis pela construção de grandes e famosos condomínios.

A ausência dessa consultoria provoca dúvida nas construtoras de menor porte, que não sabem se utilizam, na fachada do seu empreendimento, o ACM – uma junção de duas chapas de alumínio com uma de polietileno, espécie de sanduíche inflamável – ou mármore ou granito, o que, em quase 100% dos casos, onera os custos e enfeia o prédio.



Uma das fontes ouvidas pela coluna revelou que a consultoria em rochas ornamentais, feita por um especialista, é importante para evitar, por exemplo, que se misturem, numa mesma área – de piso ou revestimento -- tipos diferentes de mármores e granitos, que se desgastarão de maneira diversa.

Como boa consequência dessa consultoria, alguns grandes condomínios residenciais e comerciais de Fortaleza mostram perfeita integridade dos materiais, como se o edifício tivesse sido inaugurado hoje.

Se, por falta de uma consultoria especializada, é inadequada a solução para o revestimento e o piso de um condomínio, será também inadequado, ou seja, mais caro, o seu custo.

A maioria dos profissionais envolvidos na cadeia produtiva da construção civil imagina que todo granito ou todo mármore é igual, e isto não é verdade, pois todos são diferentes e essas diferenças são percebidas apenas por especialistas.

Diante dessa constatação, o MBA sobre gestão e utilização de rochas em obras civis, promovido pelo IEL, que está a celebrar seus primeiros 50 anos, chega em boa hora, pois a indústria da construção civil cearense está novamente em velocidade de cruzeiro, agora agregando novas tecnologias.