Geração de energia solar bate novo recorde no Nordeste

O Nordeste registrou ontem, segnda-geira, 24, mais um recorde de geração média solar fotovoltaica, de acordo com o monitoramento do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Desta vez, os raios dosol chegaram a gerar 667 MW médios, montante que representa 6% da demanda de carga de toda a região nordestina.

O recorde anterior foi registrado em 20 de maio de 2021, com 658 MW médios.

A previsão é de que a energia solar chegue ao fim deste ano de 2021 representando 2,4% da matriz elétrica brasileira.

A geração da fonte solar fotovoltaica é acompanhada pelo ONS desde setembro de 2015.