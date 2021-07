Fusão da Mob com Wirelink pode ameaçar liderança da Brisanet

Já abrigando a maior empresa de telecom do Nordeste – a Brisanet, com sede em Pereiro, no Leste do Estado – o Ceará está prestes a ter mais uma gigante do setor, que nascerá da possível fusão da Mob Telecom com a Wirelink, ambas cearenses e ambas recentemente adquiridas pelo EB Capital, um fundo de investimento administrado pelos sócios Pedro Parente, Fernando Iunes e Eduardo Sirostsky.

Uma fonte do mercado financeiro disse à coluna que a ideia dos sócios da EB Capital é dar musculatura à futura empresa para expandir sua atuação a toda a região nordestina, ampliando a rede de fibra ótica de ambas.



A Mobil Telecom tem 900 clientes no atacado e 50 mil no varejo, números que tendem a ser multiplicados a partir de agora.



Por sua vez, a Wirelink atua em mais de 360 cidades de 16 estados de quatro regiões do País, principalmente o Nordeste, já dispondo de uma rede de 35 mil quilômetros de cabos de fibra ótica.

Se a EB Capital juntar a Mob e a Wirelink numa só empresa, a Brisanet passará a ter uma concorrente muito forte no mercado regional nordestino, onde ela ainda é a maior.

A Brisanet está acelerando a abertura de seu capital, para o que fará, proximamente, o seu IPO (lançamento inicial de ações na Bolsa).

A mesma fonte do mercado financeiro ressalvou, porém, que o IPO da Brisanet, cujo CEO e sócio majoritário é o empresário autodidata José Roberto Nogueira, será feito quando o ambiente político do país estiver desanuviado.

A TECNOLOGIA E A FALTA DE MÃO DE OBRA

Por falar em telecom: na Praia do Futuro, onde se encontram 16 cabos submarinos de fibra ótica (o último a chegar foi o da Ella Link), já funcionam os Data Centers da Century Link, dos Estados Unidos; Angola Cables, da África; e Hostwest, do Ceará.

Também estão lá as gigantes Google, Oracle, Microsoft, IBM e Amazon, que são desenvolvedoras de softwares (programas de computador) e provedoras de nuvem.

É uma infraestrutura que está abrindo para o Ceará “uma nova economia”, como explica o secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, engenheiro Francisco Maia Júnior.

“Temos um novo hub, o de tecnologia em telecomunicações, mas com um sério problema a enfrentar: a falta de mão de obra especializada, e este é o gargalo que o governo, as universidades e as instituições empresariais terão de encarar e superar juntos”, diz ele com ar de preocupação.

O reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Cândido Albuquerque, instado pela coluna, transmite uma boa notícia:



“Estamos criando três cursos na área (de TI) do novo campus de Itapajé exatamente para isso” (para formar e qualificar a mão de obra destinada às empresas de telecom).

Como esta coluna já revelou, empresas cearenses de telecom já sofrem a concorrência de estrangeiros, e tanto é assim que a Fortes Informática, uma das mais antigas do setor no Ceará, perdeu alguns dos seus talentos, que agora, neste momento de pandemia, trabalham em sua própria casa, desenvolvendo programas para seus patrões norte-americanos e europeus, ganhando em dólar ou em euro.

Por esta razão, já se observa um interesse maior dos candidatos ao vestibular das universidades pelos cursos de informática, uma vez que é a Tecnologia da Informação e seus diferentes ramos que se expandem no mundo, exigindo cada vez mais mão de obra qualificada e, também, fluente em inglês, que é, digamos assim, o idioma oficial do mundo tecnológico.

EXPANDE-SE A REDE ZENIR

Com 53 lojas e quatro Centros de Distribuição espalhados pela capital Fortaleza e pelo interior do Ceará, a rede varejista Zenir segue expandindo-se.

Fundada em 1992, a Zenir está inaugurando sua 54ª unidade, localizada em Massapê, na região Norte do Estado, onde instalou uma megaestrutura para a comercialização de móveis, eletrodomésticos, produtos de informática, telefones celulares e outros itens.

Até o fim deste ano, a rede do empresário José Alves de Oliveira, o Zenir, inaugurará mais três lojas. Sua organização tem frota própria de 180 veículos para a entrega dos produtos que vende e um time de dois mil colaboradores.

A loja da Zenir em Massapê está na Rua José Pontes, 26, na Praça da Matriz, no centro da cidade.

IPM LANÇARÁ O TELECONSULTA

Novidade: o Instituto de Previdência do Município de Fortaleza (IPM) lançará quinta-feira, 15, uma inovação tecnológica no atendimento médico dos seus segurados: o Teleconsulta IMP Saúde.

Todo o universo dos aposentados e pensionistas da Prefeitura de Fortaleza disporá de um serviço que oferecerá consulta médica “on line”, de onde estiver o paciente.



Muitos estranharão a novidade, pois, afinal, é muito melhor ser atendido pessoalmente pelo médico. Mas se trata de uma tendência mundial, principalmente nesta época de pandemia em que evitar exposição e contato com muitas pessoas é um risco de exposição à Covid-19.

A Teleconsulta IPM Saúde poderá ser acessada pelo Canal do Servidor: https//servidor.sepog.fortaleze.de.gov.br

AS AMEAÇAS DO NOVO IMPOSTO DE RENDA

Comentário oportuno e esclarecedor enviado a esta coluna pelo consultor empresarial Sérgio Melo, da SM Consultoria, a respeito da reforma do Imposto de Renda:

“Na proposta de Reforma Tributária relacionada ao Imposto de Renda (PL 2337/2021), em apreciação pelo Congresso Nacional, as empresas que exerçam preponderantemente (+ 50% da Receita Bruta) atividades imobiliárias (compra e venda de imóveis e aluguéis) deverão apurar o Imposto de Renda, obrigatoriamente, com base no Lucro Real.

“Dessa forma, as empresas imobiliárias, hoje optantes pela apuração do Imposto de Renda com base no Lucro Presumido, terão significativo aumento da carga tributária em suas operações, notadamente em relação às receitas de aluguéis, onde os tributos (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins) passarão de 14,53% para 29,65%.

“E mais: na hipótese de distribuição de lucros (dividendos) a proposta prevê uma tributação de 20% sobre o lucro distribuído.



“Assim, se a empresa imobiliária distribuir a totalidade dos lucros apurados nas operações de aluguéis, a carga tributária poderá chegar a 43,72% em relação às receitas.

“Vale ter em mente que na receita de aluguéis, quando apurado pelas pessoas físicas, a carga tributária máxima é de 27,5%.”

O que diz Sérgio Melo está em linha com o que reclamam líderes de vários setores da atividade econômica e, também, advogados tributaristas que enxergam na proposta fortes mordidas do Leão da Receita no bolso dos contribuintes pessoas físicas, cuja maioria são os assalariados, que descontam na fonte.

No atual clima de ebulição política, é difícil que o Congresso Nacional aprove a proposta elaborada pelo ministério da Economia, cujo titular, Paulo Guedes, já se declarou traído pela Receita, cujos técnicos prometeram uma coisa e entregaram outra.

Para ter chance de ser aprovada, a proposta de mudança no IR terá de tornar-se palatável, isto é, sem causar prejuízo à classe média, a que paga o imposto.

POLARIZAÇÃO LEVA AO CONFRONTO

Mais cedo do que se imaginava, o clima de confronto causado pela polarização da política nacional chegou ao Ceará.

Sábado, manifestantes da extrema esquerda, vestindo camisas vermelhas com símbolos de movimentos sociais e postando cartazes, tomaram conta dos assentos da igreja-matriz da Paróquia da Paz, e, antes mesmo da benção final da missa que se celebrava ali, passaram a gritar “Fora Bolsonaro”.

Os fiéis presentes protestaram, mas, em pequeno número, tiveram de retirar-se do templo.

O evento ocorreu não em uma igreja católica da periferia, mas no coração da Aldeota.

Há vídeos mostrando o que aconteceu na Igreja da Paz, revelador do ponto a que chegou o radicalismo dos extremos.

RESTAURANTES E BARES PROTESTAM

Taiene Righetto, presidente do capítulo cearense da Associação Brasileira de Bares e Restarantes (Abrasel), protestando contra o novo decreto do governo do Estado, que não permite o funcionamento desses estabelecimentos além das 22 horas, disse ontem em nota:

“A ampliação do expediente ajuda as empresas não apenas no faturamento, mas também no cumprimento dos protocolos sanitários, porque é mais fácil diluir o atendimento ao longo da noite.”

E mais: “Exigir o encerramento às 22h implica em severa perda de faturamento e mão de obra, pois, para viabilizar tal limitação de horário, o estabelecimento abre às 18 horas e deve exigir o encerramento do jantar e pagamento das contas às 21h, de forma a que até 22 horas todos os clientes tenham sido ‘expulsos’ do estabelecimento”.

De acordo com Righetto, “mais de 10 mil estabelecimentos foram fechados e mais de 60 mil pais de família estão passando fome no Ceará, por serem considerados por nossos governantes o elo mais fraco da economia, por ser constituído de pequenos empreendedores trabalhadores, mesmo sendo um dos maiores empregadores desse país.

BOLSAS EM QUEDA

Operam em baixa, nesta segunda-feira, as bolsas de valores da Europa. Ações de banco, de empresas de turismo e delazer estão em queda.

O preço do petróleo cai: o Brent, comprado pela Petrobras na Bolsa de Londres, está em US$ 74,91 por barril.

No Brasil, o clima tenso da política pode causar nova queda da B3.