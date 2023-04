Fiec homenageia Ariosto Holanda e Jurandir Picanço

Homenagem justa, oportuna e merecida a que a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) está prestando ao engenheiro Ariosto Holanda, ex-secretário de Ciência e Tecnologia do Governo do Ceará e ex-deputado federal: terá o seu nome o Instituto Senai de Tecnologia em Eletromecânica (ISTEMM), organismo ligado ao Centro de Excelência em Inovação do Sistema Fiec.

Também é justa e merecida a homenagem que a Fiec presta, igualmente, ao seu consultor em Energia, engenheiro Jurandir Picanço, que passa a nomear o Instituto Senai de Tecnologia em Energias Renováveis (ISTER).

O ISTEMM e o ISTER localizam-se no Distrito Industrial de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A dupla homenagem foi anunciada pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, durante uma apresentação que Jurandir Picanço fazia a uma comitiva da Federação das Indústrias do Mato Grosso sobre o projeto de implantação do Hub do Hidrogênio Verde no Complexo do Pecém.

“A homenagem que estamos prestando a Ariosto Holanda e a Jurandir Picanço é algo pequeno diante do grande trabalho que ambos realizaram e ainda realizam pelo desenvolvimento da Ciência Tecnologia. Eles são grandes transformadores”, disse Ricardo Cavalcante num breve pronunciamento.

Emocionado, Jurandir Picanço agradeceu a homenagem e disse que se sente extremamente honrado, pelo que desejo agradecer essa cortesia. Para mim, foi uma surpresa”.

Por sua vez, Paulo André Holanda, superintendente regional do Sesi e diretor regional do Senai-Ceará e filho de Ariosto Holanda, presente no momento do anúncio da homenagem, também se declarou emocionado e, em nome de sua família, agradeceu a iniciativa do presidente da Fiec.