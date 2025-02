Faec e SDE promoverão circuito de exposições agropecuárias

Juntaram-se a Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Governo do estado, os sindicatos rurais e as associações de produtores rurais para a realização, ao longo deste ano, de um circuito de exposições agropecuárias em várias regiões cearenses, com o objetivo de apresentar e vender o que a agropecuária estadual produz.

Ontem, na sede da Faec, reuniram-se o seu presidente Amílcar Silveira e o senador Cid Gomes, que apresentou emenda ao Orçamento Geral da União garantindo os recursos financeiros necessários à promoção dos eventos, que distribuirão R$ 800 mil em prêmios aos ganhadores dos vários concursos que serão promovidos nas exposições agropecuárias.

O senador Cid Gomes e o presidente da Faec comprometeram-se a realizar o que os dois já chamam de o maior circuito de exposições agropecuárias do Nordeste.

Essas exposições serão realizadas – por sugestão de Cid Gomes – nas regiões do Cariri Leste e Oeste, no Sertão Central, na região dos Inhamuns, na Região do Jaguaribe, na Chapada da Ibiapaba, no Litoral Oeste, na região Norte e, finalizando, em Fortaleza.