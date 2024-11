ExpoCariri mostrará o que produz o agro na banda Sul do Ceará

Na expectativa de uma boa estação de chuvas para 2025 – apesar da advertência emitida segunda-feira, 11, pela Funceme, para a qual há 45% de chances de uma pluviometria abaixo da média histórica – a Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec) toma as últimas providências para a realização, nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, da I ExpoCariri, uma grande feira da agropecuária dos 25 municípios da região Sul do estado que já mobiliza grandes, médios e pequenos produtores rurais e as principais empresas do setor, como o Sítio Barreiras, de Missão Velha, maior produtora de bananas do Nordeste, cujo estande será um dos maiores e mais visitados do evento.

A ExpoCariri ganhou tanta relevância que, para realizá-la, se uniram a Faec/Senar, a Federação das Indústrias (Fiec), o Sebrae-CE, a Embrapa Algodão – que tem sede na Paraíba – e o Governo do Estado do Ceará, por meio de sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

De acordo com Sérgio Oliveira, superintendente do capítulo cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-CE), a ExpoCariri é mais uma iniciativa da Faec destinada a fortalecer política, econômica e socialmente o universo de quem produz e trabalha no campo.

“Desta vez, nosso foco será a região do Cariri, uma área cuja agricultura tem crescido e crescerá mais ainda nos próximos anos, graças, principalmente, ao programa Algodão do Ceará, criado e desenvolvido em estreita colaboração com a Federação das Indústrias (Fiec) e com o Governo do Estado”, como disse Oliveira.

A ExpoCariri – que terá como palco o Campo Experimental da Embrapa Algodão, no chamado Corredor dos Sabinos, na cidade de Barbalha – reunirá milhares de produtores rurais e agroindustriais de todos os seus municípios, os quais mostrarão o que produzem, e a relação é extensa: leite, queijos, bananas, hortaliças, tilápia, camarão, rapadura, cachaça, sandálias e calçados sociais e esportivos, confecções para homens e mulheres, adultos e crianças, artesanato, peças religiosas, ovos e frangos.

Algumas das maiores empresas da agropecuária, da indústria e da agroindústria do Ceará e de outros estados terão estandes para expor e comercializar seus produtos na ExpoCariri, cuja abertura deverá ter a presença do governador Elmano de Freitas, convidado especial da Faec, Senar-CE e Sebrae-CE.

“Um evento como a ExpoCariri estimula a autoestima dos caririenses e, mais ainda, a de suas lideranças empresariais, que desde, desde o lançamento do evento, se sentem estimuladas a seguir produzindo e ajudando o desenvolvimento da economia do Ceará. O que essa exposição mostrará é o grande potencial da economia caririense, que dará um salto extraordinário com a execução, já iniciada do projeto Algodão do Ceará, que terá a Chapada do Apodi, no Cariri, como um dos seus dois focos principais – o outro é a Chapada do Apodi,no Leste do estado”, como pormenorizou o presidente da Faec, Amílcar Silveira.

No dia da abertura da I ExpoCariri, será inaugurada o escritório de representação da Faec/Senar na região Sul do Ceará. Ele está localizado na cidade de Barbalha.

A programação da ExpoCariri se desenrolará de 6 a 8 de dezembro, ou seja, de sexta-feira a domingo. No primeiro dia do evento, a programação técnica prevê palestras sobre o cultivo de sorgo, o sistema de confinamento consorciado para ruminantes, a macaúba como fonte de renda, o amendoim como opção para abertura, renovação e rotação, as perspectivas para o algodão no Ceará, a maximização da produtividade do milho, e a nova biotecnologia de controle da lagarta do cartucho do milho. No sábado, essas palestras prosseguirão.

O evento contará com mais de 40 empresas expositoras.

A programação da ExpoCariri incluirá eventos sociais, como o Encontro de Mulheres do Agro do Cariri, o Encontro de Jovens do Agro Cearense, além do já tradicional Encontro de Produtores Rurais.