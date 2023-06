Evangelho dee hoje, sábado, 24/06/23 (Lc 2,57-66.80

Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: 'Não! Ele vai chamar-se João.' Os outros disseram: 'Não existe nenhum parente teu com esse nome!' Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha, e escreveu: 'João é o seu nome.' No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia, ficavam pensando: 'O que virá a ser este menino?' De fato, a mão do Senhor estava com ele.

Reflexão – No nome, o chamado!

O nascimento de João Batista foi o anúncio da Salvação prometida por Deus e uma prova de que Ele é o Senhor do tempo e da história. Zacarias e Izabel foram escolhidos para a realização do Seu plano salvífico e João Batista foi predestinado, desde a sua concepção, a vir ao mundo como anunciador da Boa Nova de Jesus. Vimos na vida de Zacarias e Isabel fatos extraordinários da manifestação do poder do alto, como, quando, já idosos, conceberam João Batista. Também, no seu nascimento, na escolha do nome João Batista que foi suscitado no coração dos dois sem que tivessem combinado. Isso para nós serve de motivação para que também possamos sentir a presença de Deus em cada detalhe e como Ele intervém na história de cada um de nós. Deus pensa em todos os detalhes para que o Seu plano de Salvação se realize na nossa vida e nos prepara para que possamos acolher, também, Jesus que veio para nos salvar e dar vida plena. Deus também pensou no nosso nome, que pode indicar a missão a que somos chamados a desempenhar. O plano de Deus para nós também pode se revelar no significado do nosso nome e mesmo que não tenhamos conhecimento o Senhor nos motiva, pois Ele sabe de tudo a nosso respeito. No nosso nascimento todos também ficaram alegres com a nossa chegada, mas somente o Senhor sabia verdadeiramente qual seria a nossa missão aqui na terra. O nosso nome divulga a nossa identidade como pessoa humana, mas também como filho de Deus batizados em Nome de Jesus. – Procure saber o significado do seu nome e peça ao Senhor para mostrar qual é a sua missão? - Pergunte ao Senhor qual é a sua parte no Seu plano de Salvação? - Será que você já está vivendo dentro deste plano?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO