Evangelho de hoje, terça-feira, 24/05 (Jo 16, 5-11)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora, parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: 'Para onde vais?' Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: É bom para vós que eu parta; se eu não for, não virá até vós o Defensor; mas, se eu me for, eu vo-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento: o pecado, porque não acreditaram em mim; a justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis; e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado.



Reflexão – O Espírito Santo ajuda-nos a enxergar as coisas que não conseguimos ver

Quando Jesus falou aos Seus discípulos sobre as coisas que iriam acontecer eles ficaram tristes e não compreenderam. Também não intuíram sobre a grande graça que lhes iria advir depois que Ele voltasse para o céu. Fiel ao Projeto do Pai Jesus fizera tudo o que estava escrito nas Escrituras para que todos alcançassem a salvação e pudessem ter comunhão com Deus, agora, então, Ele teria que voltar para o Pai a fim de que se cumprissem todas as Suas promessas. Na verdade, eles ainda não haviam compreendido que Jesus era o Filho de Deus e que viera numa missão inovadora. Os discípulos desconfiavam mesmo diante da promessa de que Jesus iria nos enviar o Defensor e Advogado, o qual esclareceria todas as nossas dúvidas. Hoje, porém, nós já percebemos que o Espírito Santo é quem nos faz enxergar o nosso pecado, é Ele quem nos ensina a viver a justiça nos livrando da mentalidade do mundo julgador que prega a tirania, o interesse próprio, o cobiçar todas as coisas. O Espírito Santo é o Enviado do Pai e do Filho para nos santificar e nos fazer trilhar o caminho do céu desde já. O Espírito Santo é quem nos ajuda a enxergar as coisas que não estamos vendo, porque fogem do alcance dos nossos olhos físicos. Ele nos auxilia a não cair no pecado e nas teias do inimigo de Deus, o qual já foi julgado, condenado e vencido por Jesus. Precisamos, portanto, estar convencidos disso: o pecado não tem mais poder sobre nós, mas sim, o Espírito Santo que nos faz pertencer Àquele que é Justo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos livres do pecado e da morte, não temos mais parte com o mal e uma grande prova disso é que dentro do nosso coração há esperança de que seremos santos. – Você agora entende por que Jesus teve que voltar para o céu? – Você sente-se órfão (a) de Deus ou já assumiu a força do Espírito Santo? – Você O tem como advogado, conselheiro e defensor? – Você tem aproveitado a ação do Espírito Santo na sua vida? – O que Ele tem feito você compreender? – Você já reconhece o seu pecado, já sabe o que é a justiça e o julgamento?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO