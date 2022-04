Evangelho de hoje sexta-feira 22/04 (Jo 21,1-14)

Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: 'Eu vou pescar'. Eles disseram: 'Também vamos contigo'. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: 'Moços, tendes alguma coisa para comer?' Responderam: 'Não'. Jesus disse-lhes: 'Lançai a rede à direita da barca, e achareis.' Lançaram pois a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: 'É o Senhor!' Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima, e pão. Jesus disse-lhes: 'Trazei alguns dos peixes que apanhastes'. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes; e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: 'Vinde comer'. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos.

Reflexão – Lançar a rede de modo diferente

Pela terceira vez Jesus ressuscitado dos mortos apareceu aos Seus discípulos, agora, não somente como uma visão ou uma aparição transitória, mas de uma forma participativa. Os discípulos que haviam voltado para a mesma vida que tinham antes de encontrar Jesus, estavam tristes e acabrunhados, pois “Não pescaram nada naquela noite e já tinha amanhecido”. No entanto, de repente, Jesus vem ao encontro deles e lhes manda fazer tudo diferente. As palavras de Jesus lhes deram ânimo e coragem e eles obedeceram. Por isso, viram o milagre mais uma vez acontecer. Hoje, também, Jesus está muito perto de nós à beira da nossa vida, nos pede de comer e nos manda lançar a rede de outro modo, de um jeito novo, do contrário do que sempre temos feito. Se prestássemos mais atenção às palavras de Jesus, verificaríamos que elas são palavras de vida, de ensinamentos, de alguém que participa e compartilha conosco. “Lançai a rede à direita da barca!” A rede para nós poderá significar a nossa atenção, o nosso zelo, o nosso ideal de vida, a nossa maneira de pensar e de agir. Mesmo conhecendo Jesus, todos nós somos tentados a fazer as coisas sempre da mesma forma, não gostamos de mudanças, apegados (as) que estamos às nossas raízes, ao que aprendemos desde criança. Dessa maneira, não conseguimos também evoluir como pessoas comprometidas com o seguimento de Cristo, pois não obedecemos às Suas ordens de mudança. Jesus, agora também quer nos ensinar a pescar o alimento para a nossa alma, e nos orienta de uma maneira completamente inovadora, como devem ser as nossas ações, nossas ideias e nosso modo de viver. Por isso Ele também nos diz, “Vinde comer!” Em atenção à Sua Palavra nós também como os Apóstolos seremos agraciados com muitas bênçãos. – Você também tem aprendido com Jesus a pescar de um jeito diferente? – O que você precisa fazer? - O que mudou nas suas ideias e ações depois que encontrou Jesus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO