Evangelho de hoje, sábado, dia 13/01/2024 (Mc 2, 13-17)

Naquele tempo: Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: 'Segue-me!' Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da Lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: 'Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?' Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: 'Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores.'

Reflexão - O chamado de Mateus

Jesus viu Levi no seu posto na coletoria de impostos e o chamou não se importando com o fato de que aquele homem fosse um aliado dos romanos, opressor do povo judeu e odiado por todos. Consciente da Sua missão, Jesus não deixava passar nenhuma oportunidade de atrair todos aqueles que o Pai o havia entregado, pois viera chamar os pecadores e não descansava enquanto não cumprisse com aquela incumbência. Só quem reconhece ser pecador pode sentir a força salvadora de Jesus, por isso Levi atendeu imediatamente à sua convocação e seguiu Jesus sem hesitação. Ainda hoje Jesus Cristo quebra os esquemas sociais que dividem as pessoas e as chama a participar do Seu Banquete, sejam elas pobres, ricas, de qualquer língua, religião, raça etc. O chamado de Jesus é universal Ele veio para chamar os pecadores a serem justos e apesar de sermos pecadores, todos nós somos convocados à transformação da sociedade assumindo a nossa parte e vivendo de acordo com os ensinamentos que Ele nos deixou. Não podemos mais ficar parados no posto da coletoria, fazendo as mesmas coisas, seguindo as ordens do mundo que explora e perverte, pois Jesus olha firmemente para nós e diz: “Segue-me”. E sabe onde ele pretende nos levar? Para a nossa casa! Assim como foi à casa de Mateus e comeu com os pecadores, seus amigos, Ele também se dispõe a entrar na nossa casa e quer salvar a nossa família, mesmo aqueles a quem nós mesmos consideramos perdidos. Ele hoje quer entrar na nossa casa pelo nosso testemunho de vida, dos nossos gestos concretos de amor quando assumimos a Sua Palavra, vivenciando o perdão, a misericórdia, a compreensão, a concórdia, a paz e a união. – Você já conseguiu levantar-se do seu posto para seguir Jesus? – Ele já entrou na sua casa? – Você já O apresentou àquelas pessoas mais difíceis que convivem consigo? – Você se considera pecador ou justo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO