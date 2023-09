Evangelho de Hoje, sábado, dia 02/09/23 (Mt 25, 14,30)

Este conteúdo é apoiado por:

Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos: Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro, um; a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles, e lucrou outros cinco. Do mesmo modo, o que havia recebido dois lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra, e escondeu o dinheiro do seu patrão. 19Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo: `Senhor, tu me entregaste cinco talentos. Aqui estão mais cinco que lucrei'. O patrão lhe disse: `Muito bem, servo bom e fiel! como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria!' Chegou também o que havia recebido dois talentos, e disse: `Senhor, tu me entregaste dois talentos. Aqui estão mais dois que lucrei'. O patrão lhe disse: `Muito bem, servo bom e fiel! Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria!' Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento, e disse: `Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence'. O patrão lhe respondeu: `Servo mau e preguiçoso! Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence.' Em seguida, o patrão ordenou: `Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez! Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes!'

Reflexão – Tudo o que recebemos de Deus vem na medida certa!

Todos nós sabemos que temos dons, e que Deus nos premiou com talentos e virtudes, porém, muitas vezes desprezamos os carismas que temos e deixamos de lado as aptidões que possuímos, por preguiça, por desleixo, porque não damos muita importância, ou porque não valorizamos e desconhecemos o nosso potencial. A Parábola dos talentos, então, nos leva a compreender que cada vez que assumimos os nossos dons com humildade e perseverança o Senhor se alegra conosco e nos presenteia com mais dons e talentos. Dessa maneira, Jesus nos conscientiza de que seremos cobrados de acordo com o que conseguirmos fazê-los render. Justo é que todos nós usemos e usufruamos de tudo quanto Deus providenciou para a nossa felicidade, pois a justiça de Deus consiste em fazer valer o Seu Plano de Amor para a nossa vida. No mínimo, todo homem e toda mulher recebem das mãos de Deus o dom da sua vida e muitas vezes esperamos que aconteçam nela coisas extraordinárias, quando o Senhor só deseja que possamos vive-la com alegria e confiança Nele. O medo nos leva a destruir a nossa capacidade de viver feliz. O querer muito, o achar tudo pouco nos leva a murmurar e perder o tempo precioso da nossa existência e a enterrar as pequenas oportunidades que temos de viver bem. Tudo o que recebemos de Deus vem na medida certa, de acordo com a nossa capacidade, nem mais nem menos do que poderíamos receber. Você já parou para pensar na grandeza que é a sua simples vida? - Você aprecia a sua vida ou acha que a vida do outro é melhor que a sua? – O que você tem feito com os seus dons? – Você se acha muito sem expressão, incapaz de realizar alguma coisa? – De que você tem medo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO