Evangelho de Hoje, sábado, 25/06 (Lc 2,41-51)

Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando ele completou doze anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o encontraram no Templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos, angustiados, à tua procura". Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu Pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas.

Reflexão – Ocupar-se com as coisas do Pai é a nossa primeira missão!

Não podemos ter uma alma acomodada. Temos que buscar a sabedoria do Senhor. Jesus, jovem ainda, nos deu o exemplo e aos doze anos faz ao mundo a primeira revelação da Sua verdadeira missão: “ocupar-se com as coisas do Pai”. Assim foi que Ele buscou na casa do Pai o conhecimento para alimentar o Seu espírito. A casa do Pai para nós deve ser a Palavra de Deus que contém os Seus ensinamentos e nos revela a Sua vontade para a nossa vida. No coração de Maria, sua Mãe, deve ter havido muita inquietação e preocupação, no entanto, por ser ela uma mulher de Deus, obediente e atenta aos sinais do céu, conseguiu guardar todas estas coisas confiando em que a vontade do Senhor teria que acontecer. Jesus mostrou a cada um de nós, que antes de sermos cidadãos (ãs) da terra, nós o somos do céu e, por isso mesmo, temos uma missão que começou desde o momento em que nascemos. O plano de Deus para a nossa vida está delineado no mais profundo de nós e, se soubermos guardar no coração os sinais que o Espírito Santo nos dá, nós poderemos também, como Jesus, dizer com autoridade para aquelas pessoas que se admiram com o nosso proceder e nos questionam: “Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu Pai? A casa do Pai significa também a vivência dos Seus mandamentos, a submissão à Sua Palavra, a obediência à Igreja. – Você já consegue perceber os sinais da sua missão aqui na terra? – Dentro do seu coração existe algum anseio, algum desejo que você ainda não conseguiu distinguir? – Você tem cuidado das coisas do Pai? – Você é obediente?

Helena Colares Serpa - Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMNINHO