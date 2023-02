Evangelho de hoje, sábado, 18/02/23 (Mc 9, 2-13)

Naquele tempo: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: 'Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias.' Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: 'Este é o meu Filho amado. Escutai o que ele diz!' E, de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer 'ressuscitar dos mortos'. Os três discípulos perguntaram a Jesus: 'Por que os mestres da Lei dizem que antes deve vir Elias?' Jesus respondeu: 'De fato, antes vem Elias, para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele.'

Reflexão – Jesus quer nos levar à montanha!

A transfiguração de Jesus é uma prova real de que o homem pode ser e viver muito além do que é convencional e rotineiro. Quem sobe à montanha com Jesus consegue enxergar a Sua glória e será contagiado pela sua beleza! Jesus chamou Pedro, Tiago e João e fê-los passar pela experiência de vê-Lo transfigurar-se na sua própria carne e com suas próprias vestes. Tiveram medo, mas depois se extasiaram diante de tanta beleza! Hoje, também, Jesus quer nos levar para a montanha e nos convida a orar em intimidade com Ele com o brilho da Sua presença que nos extasia e vai transfigurando o nosso interior. Muitas vezes o subir a uma alta montanha requer um esforço pessoal que nos faz desinstalar do nosso comodismo, a abrir os horizontes e a ir mais além da nossa vidinha apagada. Na medida em que vivemos uma intimidade com Jesus nós também vamos vendo transfigurar-se em nós as nossas ações, as nossas palavras, os nossos sentimentos e pensamentos. A manifestação do poder de Deus em nós muda as nossas estruturas e o nosso modo de ser. A transfiguração de Jesus nos revela a glória e o poder de Deus que também age em nós de uma maneira concreta nos fazendo sair da nossa humanidade que é terra para conviver com a realidade do céu que está dentro de nós, no nosso espírito. Aos poucos o Senhor vai fazendo o serviço de lavadeira das nossas almas e quando também, espiritualmente, nos deixamos conviver com Jesus na oração, na adoração, na meditação da Sua Palavra, nós também ouvimos a voz do Pai que nos diz: “Este é o meu Filho amado. Escutai o que ele diz!” O Pai nos manda escutar o Seu Filho Jesus a fim de que possamos descer da montanha e fazer tudo do jeito que Ele nos revelou. Aí então, com certeza, nós não teremos mais dúvidas de que o espiritual se revela a partir do que os nossos olhos veem, do que os nossos ouvidos ouvem, independentemente do que as nossas mãos possam tocar. – Você costuma subir a montanha com Jesus? - Nestes momentos você sente-se feliz ou tem medo? - Por que temos medo das coisas sobrenaturais? – Você já teve um encontro pessoal com Jesus? – O que Jesus tem ensinado a você nesses encontros? – Você consegue ver e ouvir Deus dentro do seu coração?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO