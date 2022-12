Evangelho de hoje, sábado, 03/12 (Mt 9,35 - 10, 1 6-8)

Naquele tempo: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: 'A Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi pois ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita!' E, chamando os seus doze discípulos deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel! Em vosso caminho, anunciai: 'O Reino dos Céus está próximo'. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar!

Reflexão - A vivência do amor anima as pessoas abatidas

Em Sua peregrinação aqui na terra Jesus não se preocupou apenas com as curas e milagres que as pessoas buscavam, mas tinha um cuidado todo especial em promovê-las e suprir as suas necessidades vitais. Olhava as multidões e se compadecia das pessoas porque vivam abandonadas, cansadas e abatidas sem perspectivas. Assim como Jesus se compadeceu daquele povo que o acompanhava buscando cura para os seus males, hoje também Ele se compadece do povo que rasteja pelo mundo, sofrendo as consequências do pecado sentindo-se abandonado sem ter quem lhe dê a mão. Muito embora que nós, às vezes, nos sintamos também desanimados e cansados, o Senhor conta conosco e nos convoca, nos alenta e nos dá poder para anunciar a proximidade do reino que já está acontecendo na nossa vida. Os doentes serão curados e os mortos ressuscitarão na medida em que atendermos ao pedido de Jesus. Jesus veio inaugurar o tempo da misericórdia e, para isso, nos conclama, nós, os seus discípulos a sermos trabalhadores da messe. As pessoas continuam como ovelhas sem pastor, abatidas, cansadas, desanimadas, sem esperança, até dentro das nossas casas e Jesus nos chama a ser operários da Sua colheita e nos diz: “a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos.” Podemos ser trabalhadores da messe de Cristo fazendo o que Ele fazia: tudo por amor. A vivência do amor anima as pessoas abatidas, cansadas e sem esperança. O amor vence o ódio e expulsa dos corações a intriga, a divisão, a incompreensão. Se fizermos como Jesus fez, seremos trabalhadores da Sua messe e os primeiros a experimentar a cura e a libertação para as nossas enfermidades. – Você tem retribuído a Deus o que tem recebido de graça? – Você já é um (a) trabalhador (a) da messe do Senhor? - Você conhece quando as pessoas à sua volta estão desanimadas e sem esperança? – O que você diz a elas? – Como está você atualmente: como ovelha sem pastor ou como alguém que anuncia às ovelhas a existência do Pastor? - Em que você tem empregado o seu tempo livre?



Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO