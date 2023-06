Evangelho de hoje, sábado, 03/06/23 (Mc 11, 27-33)

Naquele tempo: Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no Templo, os sumos sacerdotes, os mestres da Lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: 'Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso?' Jesus respondeu: 'Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me.' Eles discutiam entre si: 'Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: 'Por que não acreditastes em João?' Devemos então dizer que vinha dos homens?' Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: 'Não sabemos.' E Jesus disse: 'Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas.'

Reflexão - A sabedoria de Deus confunde a mentalidade do mundo!

Arguido pelos sumos sacerdotes e os mestres da lei, seria fácil para Jesus dar uma resposta correta, porém, Ele sabia que por mais que esclarecesse as dúvidas, eles nunca iriam entendê-Lo, porque Ele falava das coisas que O Pai lhe revelara, coisas que os homens não entendem por si mesmos. Jesus nunca usou de força nem de violência, mas sempre da sabedoria e das ideias. Ele continuamente confundia àqueles que armavam ciladas contra Si porque atuava com sabedoria e tinha conhecimento da falsidade daqueles que o investigavam. A sabedoria de Deus confunde a mentalidade do mundo! Quantas vezes nós também fazemos perguntas a Jesus e não recebemos as respostas? Quantas vezes nós também abrimos a Bíblia querendo um retorno para as nossas indagações? E sabe por que também isso acontece conosco? Porque nós também não entendemos quando Jesus nos fala de coisas as quais não queremos aceitar, porque já temos uma opinião formada. O fato de não nos abrimos ao Espírito Santo para compreender os mistérios de Deus e aceitá-Los, acontece, porque estamos impregnados da mentalidade do mundo que é muito poderosa nas nossas ações. Precisamos desistir das nossas próprias opiniões para escutar as opiniões de Deus e para que as respostas de Jesus ecoem dentro de nós de uma forma convincente. – Você tem dado abertura ao Espírito Santo para que Ele elucide as suas dúvidas? – Quais as perguntas que você tem feito a Jesus? – Ele tem respondido? – Você tem entendido o

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO