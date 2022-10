Evangelho de hoje, sábado, 01/10 (Lc 10, 17-24)

Naquele tempo, os setenta e dois voltaram muito contentes, dizendo: 'Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome.' Jesus respondeu: 'Eu vi Satanás cair do céu, como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu.' Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: 'Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai; e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar.' Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: 'Felizes os olhos que veem o que vós vedes! Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estais vendo, e não puderam ver; quiseram ouvir o que estais ouvindo, e não puderam ouvir.

Palavra da Salvação.

Reflexão - O Senhor tem muito a nos mostrar e a nos falar

Os discípulos de Jesus que voltaram da missão de evangelizar estavam contentes porque os demônios lhes obedeciam quando falavam em Seu nome. Jesus, então, argumentou que alegria muito maior acontece no céu, quando nós obedecemos ao chamado de Deus para falar em Seu Nome. Portanto, a nossa alegria consiste em fazer a vontade de Deus e atender ao Seu chamado. Como batizados (as), somos enviados (as) por Jesus a pregar o Evangelho a toda criatura, em todo o mundo. Para nós, também é uma glória saber que os nossos nomes estão escritos no céu quando nos dedicamos a evangelizar pregando a boa nova por onde andamos. O nosso serviço, porém, só dará frutos se nos sentirmos pequeninos e necessitados da graça de Deus. Assim como exultou no Espírito Santo diante dos Seus discípulos, Jesus também o faz hoje, porque o Pai nos revela as coisas do Seu coração. Só os humildes e pequeninos podem entender os mistérios do céu. Só quem conhece o Pai é o Filho e aquele (a) a quem o Filho o quiser revelar. Só os pequeninos e que têm um coração aberto podem enxergar as maravilhas de Deus. Jesus é a própria revelação de Deus e todos os que O aceitam e Nele creem, são os pequeninos que veem, ouvem e sentem a felicidade e a paz do Senhor. 'Felizes os olhos que veem o que vós vedes! Somos felizes quando os nossos olhos veem mais além das aparências e, guiados pelo Espírito, conseguimos, na reflexão da Palavra de Deus, descobrir os Seus mistérios, os Seus planos para nós e para a humanidade. Somos chamados (as) no tempo atual da nossa vida a ver e ouvir o que o Senhor tem para nos revelar. Não percamos tempo! O Senhor tem muito a nos mostrar e a nos falar. - Você é uma pessoa atenta aos mistérios de Deus? - Quando medita com a Palavra de Deus você se limita ao que está escrito, ou percebe nas entrelinhas uma mensagem para a sua vida? - Você confia que o seu nome também está escrito no céu? - Você tem falado em nome de Deus?

Helena Colares Serpa – COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO