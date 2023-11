Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 02/11/23 (Lc 12, 35-40)

Conteúdo apoiado por:

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir, imediatamente, a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo: Ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar! Mas ficai certos: se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também, ficai preparados! Porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes".

Reflexão – À espera Daquele que há de vir!

Somos aqui na terra cooperadores do reino de Deus e estamos a serviço da casa do Senhor. Todos nós que, pela Fé assumimos a salvação de Jesus e perseguimos continuamente a conversão, somos administradores do reino do céu que deseja se instalar na terra. “Rins cingidos e lâmpadas acesas” significa o estado de alerta e de prontidão em que todo o cristão deve permanecer. Embora estejamos, hoje, na terra, precisamos manter os nossos olhos voltados para o alto, à espera Daquele que há de vir, nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho se refere ao senhor a quem os seus empregados esperam e que volta para casa depois de uma festa de casamento. Todos nós somos convidados para a festa de casamento, as Bodas do Cordeiro, que se realiza no céu e Jesus virá um dia nos levar definitivamente para participar desse Banquete. Contudo, Jesus está chegando à nossa vida a todo o momento e, por isso, não podemos relaxar na nossa vigilância. Aqui mesmo na terra, espiritualmente, nós já nos sentamos à mesa com Jesus, quando participamos da Eucaristia, da reflexão da Palavra que é o verdadeiro maná para a nossa alma. Seremos felizes se nos mantivermos acordados a fim de recebermos a cada instante as graças que nos são destinadas. Abrir a porta é dar espaço no nosso coração para que Cristo reine e realize em nós uma obra nova. A qualquer hora da nossa vida e em qualquer idade que tenhamos, Jesus poderá bater à nossa porta e nos convidar para cear com Ele no Banquete da vida eterna. Felizes nós seremos se Ele nos encontrar preparados e na expectativa. – Você agora entendeu o que seja estar com os rins cingidos e as lâmpadas acesas? – Como você tem se mantido: em estado de alerta, ou seja, em estado de graça ou relaxado como cristão. - Você já experimenta, desde já, a comunhão com Deus pelos sacramentos e a oração? - Você se sente feliz por isso?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO