Dúvida sobre meta fiscal para 2024 e nova Selic agitam o mercado

Enquanto prossegue a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central – o Copom, a Bolsa de Valores brasileira B3 deve operar nesta quarta-feira influenciada pelo bate-cabeça dentro do governo sobre a meta fiscal para 2024. Parece 100% certo que o Orçamento Geral da União para o próximo ano terá um rombo de 0,5%.

Será uma derrota para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ontem disse em entrevista que ele e sua equipe continuarão batalhando no sentido de zerar o déficit no próximo exercício.



Já se sabe que a Junta de Execução Orçamentária do Governo reunir-se-á na próxima semana para estabelecer a nova meta fiscal. Desse junta fazem parte o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad; a do Planejamento, Simone Tebet; o da Casa Civil, Rui Costa; e a da Gestão, Esther Dweck.

Como se observa, a posição e a promessa do ministro Haddad são minoritários nesse colegiado. Resta saber qual será o percentual do déficit a ser proposto pela Junta – se 0,25%, se 0,50% ou se 1% do PIB.

É diante desse impasse que gera dúvida a respeito da política fiscal do governo – algo que sempre preocupou e gerou críticas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto – que o Comitê de Política Monetária do Banco Central decide hoje sobre mais um corte da taxa básica de juros Selic. A decisão será anunciada após o encerramento das operações na Bolsa B3.

Os economistas apostam numa redução de meio ponto percentual, mas em razão da indecisão do governo e da manutenção do apetite gastador do governo, há quem fale em corte de 0,25%. A tendência, porém, é de que se repita o mesmo corte da última reunião do Copom – de 0,50%.

RIOMAR FORTALEZA ABRE LOJA DA SÓ BIQUINIS

Festa no Shopping RioMar Fortaleza, que abrirá, no próximo dia 7, mais uma loja – a da Só Biquinis, empresa cearense com nove anos de atuação no mercado varejista.

Na sua nova loja, a Só Biquinis – que produz peças do beachwear cearense – investiu R$ 300 mil.

O empresário Cleyson Silva, dono da empresa, informa que já tem três lojas físicas -- uma em Fortaleza, outra em Jericoacoara e a terceira no oeste da Bahia.