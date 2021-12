Evangelho de hoje (Mt 9,35 - 10,1.6-8)

Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: 'A Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi pois ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita!' E, chamando os seus doze discípulos deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de Israel! Em vosso caminho, anunciai: 'O Reino dos Céus está próximo'. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar!

Reflexão – “O nosso testemunho de vida pode atrair as pessoas para Deus”

O cenário que contemplamos nos dias de hoje é o mesmo que Jesus observou naquele tempo: pessoas abatidas, cansadas e abandonadas como ovelhas sem pastor. Pessoas carentes de Deus, sem esperança e sem rumo, até mesmo aquelas que possuem bens materiais e vivem apegados à realidade do mundo, no entanto, sentem-se deprimidas e vazias. Hoje, também, Jesus procura pelos trabalhadores da Sua messe e olha para nós nos conclama como fez aos seus discípulos, para que sejamos trabalhadores da messe e missionários da misericórdia. Assim, Ele também nos recomenda: “a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos.” “Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita.” Mesmo que também estejamos passando pelas tribulações e dificuldades, nós sabemos que contamos com a força e o poder do Espírito Santo e será por meio do nosso testemunho de vida que poderemos atrair as pessoas desvalidas para uma experiência com o Amor de Deus e a Salvação de Jesus. Às vezes, nós mesmos nos sentimos desanimados, mas, na medida em que seguimos a Jesus como nosso pastor, conseguimos vencer as barreiras e servir de sinal para que todos percebam que o Reino dos Céus está no meio de nós. O Reino é Jesus, Ele está próximo, não podemos desanimar. Em qualquer situação ou idade cronológica que estivermos somos os trabalhadores da Messe do século XXI e cada um de nós tem uma incumbência segundo os planos do dono da messe. – Você percebe a necessidade de levar ao próximo a beleza do reino de Deus? – Como você tem dado testemunho disso? – Você tem rezado pedindo trabalhadores para a Messe do Senhor? - Você conhece quando as pessoas à sua volta estão desanimadas e sem esperança? – O que você diz a elas?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO