Evangelho de hoje (Lc 12,8-12)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis. Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer.'

Reflexão – “O Espírito Santo é o prometido do Pai e não pode falhar”.



Neste Evangelho Jesus nos faz entender que o nosso testemunho é muito importante para que o reino de Deus aconteça aqui na terra. Às vezes pensamos que Deus não precisa de nós e da nossa adesão ao Seu projeto de salvação para a humanidade. No entanto, Jesus nos diz que o nosso testemunho diante dos homens é condição para que Ele também dê testemunho de nós diante dos “anjos de Deus”. Se, pelo contrário, o renegarmos, e, diante dos homens fizermos de conta que não o conhecemos, também seremos desconhecidos por Ele, diante dos anjos de Deus. Renegar Jesus é desconhecê-Lo e não atribuir a Ele tudo o que temos e o que possuímos. Todas as vezes que negamos o poder do Espírito e vacilamos em dar testemunho do Evangelho por não nos acharmos capacitados, talvez estejamos pecando contra o Espírito Santo. Quando não confiamos na força e no poder do Espírito Santo, nós estamos ofendendo a Deus, pois o Espírito é o prometido do Pai e não pode falhar. É confiando na manifestação do Espírito Santo por meio de nós que podemos anunciar a Palavra e testemunhar ao mundo as maravilhas e prodígios que nos acontecem e assim termos diante de Deus o testemunho dos anjos a nosso favor. – Você se envergonha de falar de Jesus diante dos homens? – Você confia no poder do Espírito mesmo que se ache uma lástima? – Como você tem agido em relação a isso? - Você tem recusado alguma missão na obra de evangelização porque não se acha capaz? – Isso não será um pecado contra o Espírito Santo? – Reflita mais sobre isso.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO