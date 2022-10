Evangelho de Hoje, domingo, 30/10(Lc 19, 1-10)

Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: "Zaqueu, desce depressa! Hoje eu devo ficar na tua casa". Ele desceu depressa, e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: "Ele foi hospedar-se na casa de um pecador!" Zaqueu ficou de pé, e disse ao Senhor: "Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais". Jesus lhe disse: "Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido".

Reflexão - Ainda hoje Jesus continua esperando os Zaqueus dos nossos dias!

Se fizéssemos uma pesquisa comprovaríamos que não são poucos os que, completamente ignorantes em relação à fé, tiveram uma vida fora dos padrões evangélicos, no entanto, um dia, diante do conhecimento de Deus foram movidos a uma mudança radical no seu modo de viver. Por isso, a história de Zaqueu é igual à de muitas pessoas que vivem uma vida afastada de Deus, entregues somente aos seus planos, alheios aos mandamentos de amor aos irmãos, e que em um certo momento, de alguma forma, são atraídas para Jesus. Zaqueu, como muitos hoje, tinha uma ambição desmedida e prejudicava e explorava os outros com a cobrança de impostos, por isso, ficou muito rico. Era um pecador público, como são também alguns políticos, governantes, pessoas que hoje têm poder e autoridade, mas que se aproveitam disso para se engrandecer. No entanto, um dia Zaqueu procurou ver quem era Jesus! A princípio não conseguiu por causa da multidão, mas, fez um esforço supremo subiu na árvore e foi notado por Ele. Jesus o mandou descer depressa, e se ofereceu para levar a salvação para sua casa. O Zaqueu hoje pode ser cada um de nós que, embora nem sejamos ricos nem tenhamos explorado ninguém, não se sentimos ainda tocados por Jesus nem motivados a uma verdadeira conversão. Muitos de nós ainda hoje, apesar de vivermos sempre procurando encontrar Jesus, não o conseguimos, porque a multidão nos atrapalha, os interesses nos impedem de ter uma experiência verdadeira com a Salvação. No entanto só o fato de nos sentirmos atraídos para Ele já indica que temos Fé e esperança de encontrá-Lo. Em qualquer situação em que estejamos nunca poderemos desistir de procurá-Lo e de ter uma experiência pessoal com Jesus, pois, Ele tem poder de transformar a nossa vida negativa em justiça e bondade. Ainda hoje Jesus continua esperando os Zaqueu dos nossos dias! Ele conta com a intercessão dos que já O encontraram para que a salvação entre na casa e no coração de todos os pecadores. – Você conhece alguém com as características do Zaqueu? – Você tem ajudado ou atrapalhado para que ele tenha um encontro com Jesus Salvador? – Você já teve uma experiência forte com Jesus Cristo? – Qual foi o resultado dessa experiência? – Você já o levou para sua casa?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO