Evangelho de Hoje, domingo, 25/12) (Jo, 1, 1-13)

No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus; e a Palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus; Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz: daquele que era a luz de verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A Palavra estava no mundo - e o mundo foi feito por meio dela - mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas, a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a Palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: 'Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim'. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a Lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus, ninguém jamais viu. Mas o Unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele no-lo deu a conhecer.

Reflexão - A Palavra de Deus está no meio de nós!

A Palavra de Deus foi quem criou o mundo, o céu e a terra e tudo que neles há. Foi Ela quem nos fez filhos de Deus e nos trouxe a Sua graça. “Tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez de tudo que foi feito”! E a Palavra de Deus está no meio de nós. E Jesus, é a Luz! Ele é o personagem central da Bíblia. Todas as profecias, todas as orações, lamentações e súplicas das Escrituras foram inspiradas pelo Pai no Seu Filho Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. Neste tempo em que vivenciamos as alegrias do Natal todos nós temos a chance de refletir e meditar se estamos acolhendo a Palavra de Deus e se, realmente, ela está encarnada em nós para dirigir as nossas ações. Se o mundo foi criado por causa de Jesus Cristo, se a graça e a verdade nos chegaram por meio Dele e se Ele é a Palavra de Deus que veio habitar no meio de nós, é imperativo que tenhamos esta Palavra entranhada em nossas mãos e no nosso coração. Pela Palavra nós tomamos conhecimento do Amor de Deus que é eterno e temos a garantia de que as Suas promessas serão cumpridas. A Palavra de Deus nos tira das trevas, pois, é a Luz que nos arranca da ignorância e nos dá o entendimento de nós mesmos (as), de Deus e do nosso próximo. Assim como João Batista veio para dar testemunho desta Luz, nós também podemos irradiar o fulgor que se expressa por meio de nós quando anunciamos Jesus Cristo, a Palavra de Deus que veio nos transformar em novas criaturas. – Qual é a influência que a Palavra de Deus tem tido na sua vida? – Ela tem sido guia para o seu caminho? – A Luz de Cristo mora em você? – Como você tem refletido esta luz?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO