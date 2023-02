Evangelho de hoje, domingo, 19/02/23 (Mt 5, 38-48)

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: 'Olho por olho e dente por dente!' Eu, porém, vos digo: Não enfrenteis quem é malvado! Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda! Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto! Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele! Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: 'Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo!' Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem! Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito.'

Reflexão – O Espírito Santo é o agente de toda transformação do nosso ser.

Jesus hoje nos convida a andar na contramão do mundo quando expõe para nós o pensamento de Deus, que é perfeito e poderoso no amor. Assim, pois, Ele nos recomenda, a esquecer das afrontas e perseguições e a mostrar o contrário da ação da qual fomos vítimas, respondendo o mal com o bem; a não fincar pé para reivindicar direitos, não dar valor às coisas que passam, mas aproveitar o tempo para angariar a amizade das pessoas. E para que sejamos parecidos com o Pai que nos criou Ele nos dá a chave: “amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem!” Diante disso, precisamos esquecer tudo o que nos ensinaram desde a infância quando fomos motivados a enfrentar quem é malvado, a revidar as afrontas e a fazer questão por tudo o quanto quisessem tirar de nós. Perante a Palavra de Jesus nós nem podemos argumentar, pois, se desejamos ser filhos e filhas de Deus e ter os direitos que essa honra nos confere, precisamos ser também perfeitos e poderosos no Seu Amor. Quando conseguirmos fazer a experiência de amar os inimigos e rezar por eles, com certeza, nós estaremos libertados da escravidão ao pecado e da rebeldia a Deus. Jesus não nos pede algo impossível, pois o Espírito Santo é o agente de toda transformação do nosso ser. Somos chamados a amar, não necessariamente a gostar ou admirar, e o amor é uma ação do Espírito Santo vivendo em nós e se manifestando através de nós. – Você já consegue dar a outra face quando alguém o ofende? – O que você entende por dar a outra face? – Você tem aberto algum processo contra alguém quando o expõe ao crivo dos outros, pelos seus comentários? – Você quer se parecer com Jesus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO