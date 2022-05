Evangelho de hoje, domingo, 15/05 (Jo 13, 31-33.34-35)

Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: 'Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.'

Reflexão – Discípulos do amor

“Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros!” Ser discípulo é seguir o exemplo do Mestre, por isso, as palavras de Jesus precisam estar bem gravadas na nossa mente e no nosso coração. Jesus nos instrui que o amor recíproco é a identidade principal para que sejamos considerados Seus discípulos. Esta, portanto, é a nova fórmula de viver que Jesus deixou para nós, os Seus seguidores, tendo-O como modelo e mestre. Viver o amor é viver o que Deus preparou para nós, um novo céu e uma nova terra. O amor então é o parâmetro, o referencial para mostrar ao mundo que somos verdadeiros (as) e fiéis discípulos (as) de Jesus Cristo e fazemos parte da Sua Igreja. Enquanto esteve aqui na terra Jesus Cristo nos mostrou que a vivência do amor requer de nós, renúncia, entrega, sacrifício e aceitação. Somente vivendo assim nós perceberemos também a glória de Deus na nossa vida. A glorificação de Jesus aconteceu pelo Seu sofrimento na Cruz. A Sua entrega por paixão fez com que Ele fosse glorificado e manifestasse ao mundo a glória do Pai. Nós também podemos refletir a glória de Deus na medida em que vivenciamos o Seu amor aqui na terra.

– Você tem vivido o novo mandamento que Jesus nos deu? – O que leva você a amar as pessoas? - Você ama a todas as pessoas indistintamente? – O que você entende por amor como Jesus amou? – Faça uma reflexão!



Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO