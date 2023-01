Evangelho de hoje, domingo, 15/01/23 (Jo 1, 29-34)

Naquele tempo: João viu Jesus aproximar-se dele e disse: 'Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel'. E João deu testemunho, dizendo: 'Eu vi o Espírito descer, como uma pomba do céu, e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: `Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo'. Eu vi e dou testemunho: Este é o Filho de Deus!'

Reflexão – O sinal do Espírito Santo!

O sinal dado por Deus Pai a João Batista, o precursor, a fim de que este reconhecesse Jesus, foi o Espírito Santo, descido do céu. em forma de uma pomba. Consciente de que sua missão, se concretizaria quando Jesus começasse a Sua vida pública, João Batista, agora, com segurança, apontava para Ele e dizia: “Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo”. Agora, Jesus cheio do Espírito Santo e com poder, iniciaria a Sua Missão! Às vezes não conseguimos entender muito os segredos de Deus, no entanto, para que possamos caminhar confiantes somos chamados a nos apoiar no que é essencial para que a mensagem evangélica em nós se transforme em vida. A todos os momentos o Senhor nos sinaliza com o Seu Espírito Santo para que possamos perceber com o que Ele pretende de nós. Não podemos nos esquecer de que também nós temos a força do Espírito dentro de nós e o Seu sinal se faz notar por meio das nossas ações, reações, atitudes, gestos etc. Precisamos averiguar se o testemunho que estamos dando ao mundo é realmente o de alguém que vive pleno do Espírito Santo ou de quem já o guardou e não se importa com Ele! O Espírito Santo cheio de poder é o doce hóspede da nossa alma, no entanto Ele é educado e não quer se intrometer nas nossas ações, sem o nosso conhecimento. Deus Pai deu testemunho do Seu Filho Jesus, com o sinal do Espírito Santo. Assim também Ele só poderá dar testemunho ao mundo de que somos Seus filhos e filhas, se deixarmos que o Espírito Santo manifeste em nós o Seu poder e a Sua força. – Você tem deixado transparecer ao mundo que está cheio (a) do Espírito Santo de Deus? – As pessoas reconhecem em você a luz que vem do céu? – Você tem feito as mesmas coisas, do mesmo jeito que as pessoas comuns do mundo fazem? – Em que você tem agido diferente das pessoas das novelas da TV? – Há alguma diferença?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO