Evangelho de hoje, domingo, 03/09/23 (Mt 16, 21-27)

Naquele tempo: Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir à Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da Lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: 'Deus não permita tal coisa, Senhor! Que isto nunca te aconteça!' Jesus, porém, voltou-se para Pedro, e disse: 'Vai para longe, Satanás! Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus mas sim as coisas dos homens!' Então Jesus disse aos discípulos: 'Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la; e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta.

Reflexão – Nós também poderemos ser pedras de tropeço.

Jesus conscientiza os Seus discípulos antecipando os fatos que lhe estavam destinados por causa do cumprimento da Sua missão. Diante da reação de Pedro, porém, Jesus refuta as suas palavras e o acusa de ser pedra de tropeço, por causa dos seus pensamentos em relação ao sofrimento que teriam de passar, no Seu seguimento. Fazendo uma comparação com as nossas reações, percebemos que também somos pedra de tropeço quando não admitimos abraçar o que faz parte da nossa própria existência e missão. Por isso, o Senhor também nos dá uma instrução valiosa para que possamos ser seus seguidores: renunciar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Isto significa, abdicar dos nossos planos humanos, assumir os encargos de nossa responsabilidade e não tentar escapar das dificuldades para facilitar a experiência, levando uma boa vida. Em nenhum momento na Sua Palavra, Jesus nos promete uma existência sem aflições nem dores. Pelo contrário, apesar da nossa natureza humana recusar o sofrimento e a dificuldade como foi o caso de São Pedro, Jesus nos adverte de que qualquer pensamento contrário vem do maligno que tem o intuito, de nos enganar e iludir. Deus é maior que todos os nossos problemas. Quem pretende à força, pela sua própria capacidade, salvar a sua vida fugindo das ocasiões de aprendizado, terá uma existência apagada e insignificante e nunca provará do sabor de uma vitória. Quando perdemos a nossa vida cômoda, para seguir a Jesus e ao Seu Evangelho, aí sim, é que a encontraremos e veremos realizados todos os nossos anseios interiores. - Reflita sobre isso hoje para quando chegar a dificuldade você esteja mais confiante e submisso à vontade de Deus. - Diante do que Jesus fala, quem poderá se dizer cristão, hoje? Você pode? - Como os homens estão vivendo hoje na sua maioria? - O que significa “ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida?” Você já pensou nisso?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO