Evangelho de hoje, 6ª feira, dia 05/01/2024

Naquele tempo: Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe e disse: 'Segue-me'. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: 'Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na Lei, e também os profetas: Jesus de Nazaré, o filho de José'. Natanael disse: 'De Nazaré pode sair coisa boa?' Filipe respondeu: 'Vem ver!' Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: 'Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade'. Natanael perguntou: 'De onde me conheces?' Jesus respondeu: 'Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi'. Natanael respondeu: 'Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel'. Jesus disse: 'Tu crês porque te disse: Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás!' E Jesus continuou: 'Em verdade, em verdade, eu vos digo: Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.'

Reflexão - Jesus não se explica muito quando nos chama.

Continuando a caminhar procurando os Seus seguidores Jesus sabia a quem deveria chamar, por isso quando encontrou Filipe disse apenas uma palavra: Segue-me! O chamado de Jesus é muito forte e objetivo, Ele não se explica muito. Apenas uma palavra de Jesus fez com que Filipe O seguisse e mais do que isso, saísse anunciando o Seu Nome. Ao contrário dele, Natanael, desconfiado, não quis acreditar que de uma cidade tão pequena viesse alguém tão importante. Na maioria das vezes, somos assim também como Natanael: desconfiamos, queremos ver grandes feitos, não nos contentamos com coisas simples e pequenas e só estamos satisfeitos quando os sinais são mais do que evidentes. No entanto, Jesus nos mostra que aquele que não procura grandes provas encontra a Deus como mais facilidade. Jesus veio revelar ao mundo o amor do Pai e nos dá consciência da Sua presença no meio de nós. A cada um que Ele chama dá provas do Seu poder e da Sua sabedoria, pelo Espírito do Amor de Deus que se manifesta em todos os momentos. A nós também Ele promete coisas maiores do que as que Ele fazia naquele tempo. Portanto, as Suas promessas hoje também se renovam. Assim sendo, Ele nos convoca para vivermos o reino dos céus, aqui, agora e promete a manifestação da Sua glória em cada momento de acordo com a Fé que tenhamos na Sua palavra. Se confiarmos em Jesus e no seu chamado para segui-Lo, muitas maravilhas também haveremos de presenciar: o céu aberto e os anjos subindo e descendo. - Você é como Filipe ou como Natanael? Qual a força do chamado de Jesus para você? – Você precisa de grandes provas para seguir Jesus? – A Sua Palavra é atuante na sua vida?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO