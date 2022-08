Evangelho de hoje, 6ª feira, 05/08 (Mt 5,10)

Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: 'Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la; e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo: Alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu Reino.'

Reflexão – Tomar a Cruz com Jesus

Jesus é sempre muito claro e não faz arrodeio quando nos orienta e nos forma por meio do Seu Evangelho. Por isso, Ele esclarece que não adiantará nenhum de nós tentar “salvar” a nossa vida, pois todo esforço será em vão e no final fracassaremos! Ele, Jesus, é a Salvação e se quisermos segui-Lo teremos que assumir a nossa parte nos encargos, nas responsabilidades e nas dificuldades. Isto é tomar a cruz! Às vezes queremos escapar das dificuldades e procuramos o caminho mais fácil e que exija de nós menos esforço, conduzimos a nossa vida pela porta larga da perdição e da ruína da alma. Temos de ter consciência de que a nossa existência é breve, o tempo é curto e só viveremos uma vez. Se começarmos a querer cortar pedacinhos da nossa cruz, pode ser que para atravessarmos o vale da sombra da morte, nos falte a ponte que nos levará para a felicidade eterna! Renunciar a si mesmo é abdicar da própria vontade, dos planos e desejos humanos e assumir a vontade de Deus abraçando a trilha de sofrimento e de glória que o próprio Jesus pisou. Pense nisto! – Será que você tem tentado salvar a sua vida, deixando por menos algum encargo ou atribuição que só compete a si? - Você tem consciência de que está vivendo a sua vida de acordo com aquilo que Deus espera? - Você acredita que Deus pode realizar o que para si tem sido impossível?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO