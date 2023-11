Evangelho de hoje, 5ª feira, dia 09/11/23 (Jo 2, 13-22)

Conteúdo apoiado por:

Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No Templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do Templo, junto com as ovelhas e os bois; espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: "Tirai isto daqui! Não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio!" Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: "O zelo por tua casa me consumirá". Então os judeus perguntaram a Jesus: "Que sinal nos mostras para agir assim?" Ele respondeu: "Destruí, este Templo, e em três dias o levantarei". Os judeus disseram: "Quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias?" Mas Jesus estava falando do Templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou,

os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele.

Reflexão - O cuidado com a morada de Deus no nosso coração!

A reação de Jesus com os vendedores e cambistas que comerciavam dentro do templo de Jerusalém, nos motiva a fazer uma reflexão sobre nossa postura no serviço dentro da Igreja ou da Comunidade a qual participamos. Ter cuidado para não fazer das coisas de Deus cabide para dar suporte aos nossos interesses, respeitando a casa de Deus como um lugar sagrado, de recolhimento e oração é a nossa obrigação. Da mesma forma, assim como Jesus expulsou os vendilhões do templo, nós também com toda determinação necessitamos expulsar do nosso coração tudo o que possa estar fazendo do nosso interior uma casa de comércio, onde pairem os pensamentos maus, interesseiros e as más intenções. Considerando que somos templo do Espírito Santo, nós também precisamos fazer do nosso interior um templo sagrado onde Deus habita. “O zelo por tua casa me consumirá”. Precisamos repetir isto ao Senhor a todo o momento e demonstrar isto, com a nossa vida, em relação à morada no nosso coração. O cuidado que devemos ter com a nossa mansão interior onde Deus habita deve consumir o nosso dia a dia, desde as menores coisas até às grandes realizações. Em momento algum podemos negligenciar na vigilância perante o que falamos o que pensamos ou imaginamos, e tudo que possa corromper a nossa consciência. - Você cultiva pensamentos maus? - Como você está cuidando da sua morada interior? – As sugestões que partem do seu interior têm sido boas para a sua vida e a dos seus irmãos? – Você age nas coisas de Deus por interesse? – Você cultiva a alegria no seu coração?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO