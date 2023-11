BNB promove simpósio para prevenir contra o superendividamento

Conteúdo apoiado por:

Está sendo realizado durante todo o dia de hoje, quarta-feira, 8, no Centro Cultural Banco do Nordeste, em Fortaleza, o I Simpósio de Relacionamento com Clientes do BNB, que trata da “Prevenção ao Superendividamento”.

O público-alvo são os clientes dos segmentos pessoa física e microempreendedores urbanos.

É esse segmento que reúne parcela significativa dos clientes vulneráveis do BNB – pessoas com baixa renda, idosos e analfabetos, conforme previsão constante da Política de Relacionamento com Clientes da instituição.



Além disso, o evento representa uma oportunidade para tratar do programa Desenrola Brasil, que tem como objetivo a renegociação de dívidas e a recuperação dos que estão com o nome negativado.



Assim, o BNB, com essa iniciativa, espera contribuir para a educação financeira de sua clientela mais vulnerável, transmitindo-lhe orientações estratégicas voltadas para a excelência no atendimento.



Outra expectativa aberta com a realização do Simpósio é o fortalecimento da imagem institucional do BNB e o seu reconhecimento pelos clientes e pela sociedade como organismo promotor da cidadania financeira.