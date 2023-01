Evangelho de hoje, 5ª feira, 19/01/23 (Mc 3, 7-12)

Naquele tempo: Jesus retirou-se para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Iduméia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: 'Tu és o Filho de Deus!' Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era.

Reflexão – Sair do meio da multidão para ficar a sós com Jesus.

Por causa das curas que realizava no meio do povo Jesus era a todo o tempo assediado pela multidão. No entanto, havia momentos em que Ele desejava estar a sós com Seus discípulos e pedia que lhe providenciassem uma barca porque desejava ensinar muitas coisas aos Seus seguidores. Hoje também somos chamados a nos retirar e nos colocar na barca com Jesus para que se assente conosco e, pessoalmente, toque em nós, nos cure, nos alente e nos ensine tudo de que precisamos apreender para segui-Lo fielmente. Quando seguimos Jesus no meio da multidão não temos a oportunidade nem a chance de aprender com Ele, porque somos influenciados (as) pelos demais. Para seguir Jesus, portanto, nós necessitamos ser libertados das cargas que pesam sobre nós para nos sentirmos livres dos outros e de nós mesmos, com o intuito de ajudar a que outros também saiam da multidão. A barca pode ser o momento que nós providenciamos para ficar a sós com Ele, em oração e adoração. Somente na oração nós conseguiremos que Jesus entre no nosso coração, sozinho e, aos poucos, nos cure das nossas enfermidades, das nossas feridas, dos nossos desencantos e sentimentos de frustrações e medo. Assim fazendo nós poderemos sair do meio da multidão para segui-Lo de verdade. – A multidão, isto é, o mundo e as pessoas, tem impedido você de seguir Jesus? – Você tem tentado sair do meio da multidão para ficar a sós com Jesus? – Você acha que precisa ser curado (a) de alguma coisa? – Providencie a barca para Jesus e entre com Ele. Só assim você será curado (a).

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO