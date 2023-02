Evangelho de hoje, 5ª feira, 16/02/23 (Mc 8, 27-33)

Naquele tempo: Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesaréia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: 'Quem dizem os homens que eu sou?' Eles responderam: 'Alguns dizem que tu és João Batista; outros que és Elias; outros, ainda, que és um dos profetas.' Então ele perguntou: 'E vós, quem dizeis que eu sou?' Pedro respondeu: 'Tu és o Messias.' Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da Lei, devia ser morto, e ressuscitar depois de três dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: 'Vai para longe de mim, Satanás!' Tu não pensas como Deus, e sim como os homens.'

Reflexão – Da nossa boca saem bênção e maldição.

Na nossa caminhada espiritual há momentos em que percebemos claramente o pensamento de Deus e falamos coisas que Ele nos segreda aos ouvidos. Outras vezes, porém, somos levados pela nossa humanidade fraca, débil, e expressamos o pensamento do mundo: rejeitamos o sofrimento e repudiamos tudo o que possa vir para nós como mudança de planos. Pedro, neste episódio, expressa o sentimento que há no coração de todo homem. Inspirado pelo Espírito, ele, primeiramente, proclamou que Jesus era o Messias, mas logo que foi atingido na sua fraqueza humana pois, Jesus lhe falara de sofrimento e de dificuldade, ele teve uma reação rebelde de quem está contra o pensamento de Deus. Precisamos estar atentos (as) com o que os nossos lábios pronunciam a fim de perceber a fonte que gera os nossos pensamentos, palavras e ações. Somos anjo (mensageiro de Deus), ou satanás (adversário, acusador), na medida em que escutamos o Espírito Santo ou as falsas sugestões da nossa humanidade. Somos assim! Da nossa boca saem bênção e maldição. Não aceitamos ser humilhados e o nosso orgulho logo se exaspera quando alguém nos acena com esta perspectiva. Jesus veio para nós justamente porque somos imperfeitos, por isso, não podemos esmorecer diante da decepção que temos de nós mesmos (as), mas permanecer vigilantes reconhecendo a nossa fragilidade. – Você costuma pensar antes de falar e de agir ou segue o impulso do seu coração? – Alguma vez você percebeu também que o Senhor não ficou nada satisfeito com o que você disse? – Você admite que passar por sofrimentos e dificuldades é próprio da missão do homem? - Você percebe quando fala o pensamento de Deus e quando fala o pensamento do mundo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO