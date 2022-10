Evangelho de hoje, 5ª feira, 13/10 (Lc 11, 47-54)

Naquele tempo, disse o Senhor: "Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas; no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo: serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da Lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar". Quando Jesus saiu daí, os mestres da Lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal, e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas, para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca.

Reflexão – Não podemos reter a chave do conhecimento de Deus

Neste Evangelho Jesus deseja nos exortar a cortar pela raiz toda má ação e influência que copiamos dos nossos antepassados. Assim, então, Ele se referiu às más atitudes dos pais - que atravessando as gerações são copiadas pelos filhos. Precisamos ter consciência de que o Evangelho de Jesus Cristo deve ser encarnado por nós, tanto nas coisas que nos agradam como também naquelas que questionam o nosso comportamento. Assim como nos ensinaram os nossos antecessores, nós também hoje, somos aqueles que têm o papel de formar as gerações futuras. Por isso Jesus nos lembra de que temos a chave da ciência, isto é, do conhecimento de Deus e queremos nos apossar dela. Não podemos reter somente para nós, tudo o que aprendemos e recebemos de Deus. Mesmo que não tenhamos recebido a instrução correta, mesmo que nos tenham tratado mal na nossa infância, o Senhor nos dá a oportunidade de conhecer a Sua Palavra e experimentar o amor do Pai para assim podermos construir um mundo novo. Por isso, precisamos, sim, como Seus cooperadores na construção do Seu reino, escancarar as portas do nosso ser para que por aí possam entrar aqueles que ainda não conseguiram penetrar nos mistérios da Salvação de Jesus. – Como é o seu comportamento na edificação do reino de Deus: você tem sido profeta ou perseguidor dos profetas? – Como você encara as pessoas que ainda não tiveram nenhum acesso ao conhecimento de Deus? – Você abre o seu coração para que elas através de si possam conhecer o amor de Deus, ou acha que Ele é exclusividade sua?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO